東京世界陸上第3日

13日に開幕した陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で熱戦が繰り広げられている。世界の超人が集結する最高峰の舞台。男子マラソンで一時代を築いた往年の名ランナーと同じ姓の日本のジャンパーに注目が集まっている。

柔らかな笑みを浮かべながら、大観衆に手拍子を求める。黒縁メガネをそっと触って助走開始。ふわりと体を浮かせ、バーを美しく越えた。

14日の走り高跳び予選。B組に出場した瀬古優斗は、2メートル21を2回失敗して崖っぷちに追い込まれたが、3回目に成功。そして、2メートル25を1回でクリアして決勝に進出した。

日本陸上界では有名でも、一般的な知名度はまだまだ。TBSの中継で存在を知ったスポーツファンも多く、Xには「アーティスト風な雰囲気もすごく気になってます」「推しの選手ができてしまった……」「華麗に飛んでかっこいいー!」「だれですか？このイケメンは」などの声が上がった。

「瀬古」といえば、オールドファンには男子マラソンの瀬古利彦が真っ先に思い浮かぶだろうか。走り高跳びの瀬古は、15日に自身のXを更新。「残念ながら、マラソンの瀬古利彦さんの家系の者ではございません。笑 そうであったなら走ってるはずです 400mから長距離だと思ってる派です」と血縁関係がないことを明かしていた。

9日間の日程で行われる世界陸上も15日で前半3日が終了。中盤戦に突入する今日16日、午後8時36分からの決勝で、瀬古が高く美しく舞い上がる。



（THE ANSWER編集部）