リヴァプールで一時代を築き、その後サウジアラビアのアル・イテファク、アヤックスを経て、今夏ブレントフォードに加入し、プレミアリーグに帰ってきたMFジョーダン・ヘンダーソン（35）。



ベテランと言われる年齢になったことで、獲得を疑問視する声もあったが、ヘンダーソンはここまでリーグ戦4試合に出場。今節のチェルシー戦（2-2）ではスタメンフル出場を飾り、1アシストを記録するなど存在感を発揮した。





英『GIVEMESPORT』によると、ヘンダーソンはこの試合でパス成功率78%、最終3分の1でのパス7本、クリア4回、さらにタックルとリカバリーをそれぞれ3回ずつ記録したというが、このパフォーマンスをみたブレンフォードのファンはSNSにて次のように同選手を称賛し、評価を一変させたという。「多くの人が彼に謝罪する義務があると思う。私も間違いなくその1人だ。なんて素晴らしい移籍だったんだ。フリーだぞ」「彼の移籍が決まった時は疑っていたが、加入以来、彼はまさに一流だ。毎分毎秒、素晴らしい働きを見せている」「ヘンダーソンはフル出場して素晴らしいプレイを見せた」「彼は本当に素晴らしかった。走り続けるのを決して止めず、チームを引っ張り続けた。一流の選手だ」35歳ながらもまだまだ第一線で活躍するヘンダーソンの存在はブレントフォードにとって欠かせないものになりつつあるようだ。