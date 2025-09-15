獲得疑問視していたファンが手のひら返し？ プレミアに帰ってきた35歳ブレントフォードMFに称賛の声 「なんて素晴らしい移籍だったんだ」
リヴァプールで一時代を築き、その後サウジアラビアのアル・イテファク、アヤックスを経て、今夏ブレントフォードに加入し、プレミアリーグに帰ってきたMFジョーダン・ヘンダーソン（35）。
ベテランと言われる年齢になったことで、獲得を疑問視する声もあったが、ヘンダーソンはここまでリーグ戦4試合に出場。今節のチェルシー戦（2-2）ではスタメンフル出場を飾り、1アシストを記録するなど存在感を発揮した。
「多くの人が彼に謝罪する義務があると思う。私も間違いなくその1人だ。なんて素晴らしい移籍だったんだ。フリーだぞ」
「彼の移籍が決まった時は疑っていたが、加入以来、彼はまさに一流だ。毎分毎秒、素晴らしい働きを見せている」
「ヘンダーソンはフル出場して素晴らしいプレイを見せた」
「彼は本当に素晴らしかった。走り続けるのを決して止めず、チームを引っ張り続けた。一流の選手だ」
35歳ながらもまだまだ第一線で活躍するヘンダーソンの存在はブレントフォードにとって欠かせないものになりつつあるようだ。