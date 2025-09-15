この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

岡野あつこ「離婚寸前で“気づき”が夫婦関係を救った！」―修復した夫婦の共通点とは

人気YouTubeチャンネルで夫婦問題カウンセラーの岡野あつこさんが「離婚寸前で関係を修復した夫婦がやっていたこと」について語った。岡野さんのもとには「もう夫婦関係は限界。でも、離婚はしたくない」という切実な相談が増えているという。動画の中で岡野さんは、離婚危機を乗り越えた夫婦に共通する考え方や行動をわかりやすく解説した。



その最大のポイントのひとつは「会話の内容」にあるという。「離婚寸前だった夫婦は、日常の業務連絡のような会話だけになりがち。でも、関係を修復できた夫婦は“今日こんなことで嬉しかった”“今日は少しへこんでいた”など、感情や価値観を共有する会話を意識的に増やしていた」と分析。「まず言葉の質を変える。無理に盛り上げなくても、感じたことを分かち合おうとする姿勢が大事」と説いた。



さらに「危機を乗り越えた夫婦は、相手ばかりに変化を求めるのをやめ、“自分の思い込みを変えてみる”大きな決断をしていた」と岡野さんは指摘する。たとえば「大事にされていないのではなく、相手も悩んでいるのかも」と考えることで、相手への期待や怒りが和らぐという。「これはただ我慢するのではなく、自分の考え方や捉え方を柔軟に変えていくということ」だと強調した。



また、修復できた夫婦の特徴について、「伝え方を変え、リクエストの形で思いを伝えること」「“私ばっかり…”と責めるのではなく、一人じゃ大変だから手伝ってくれると嬉しいな、と伝えると相手も気づく」と、伝え方の工夫も重要だと説明。加えて、夫婦関係をよくするためには「自分自身の心の拠り所やくつろげる場所を持つことが大切。家の中のストレスを和らげる居場所が、心を壊さずに済む秘訣」だと実例を交えて述べた。



価値観の違いによる衝突についても、「価値観はどちらが正しい、間違っているということはない。お互いの違いを認め合い、“まあまあな夫婦関係”を目指すのが大事」と独自の視点を語る。加点方式で相手の行動を見て「これだけやってくれたから10点、20点」と前向きに評価することで、夫婦関係は驚くほど良くなるという。



困難なときこそ第三者の力を借りることも大切だとし、「人に相談すると気持ちが楽になる。カウンセラーや信頼できる身内に『どうしたらいいと思う？』と聞くのがおすすめ」とアドバイス。「相談相手への伝え方も“離婚したい”ではなく『やり直したい』『どうしたら夫婦関係が良くなるか』を意識して相談して」と丁寧に呼びかけた。



最後に岡野さんは、「感謝の輪廻が夫婦関係改善のカギ」とし、「ありがとうと感謝を伝える小さな積み重ねこそが、距離を縮める第一歩。“言い過ぎた”と思ったらすぐに素直に謝る勇気も大切」と締めくくった。視聴者に向け「本当に離婚したくないなら、冷静になって素直な気持ちに立ち返ってほしい」と呼びかけ、自著『なぜ妻の一言はカチンとくるのか』増刷決定の報告もあわせて伝えている。