人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・作家のRyotaさんが「【朗報】ずるいほどメンタル安定につながる7つのこと／みるみる心の悩みも手放す習慣がこれだ！」と題した動画を公開。今回は多くの人が悩む“心の安定”のために、日常生活で意識すべき7つの習慣をわかりやすく解説した。

冒頭でRyotaさんは「皆さん、なんとなくメンタルが安定しないってね、おっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、生活習慣が整っていないことが多いんです」と指摘。どれも当たり前のようだが「こういうことがすごく大事なんですね」と力説した。

まず最重視したのが十分な睡眠。「1日7から8時間ぐらい寝ましょう。これが一番大事なんですよ。運動習慣も大事なんですけど、運動の10倍くらい睡眠は大事とも言われます」と語り、自身も寝つきに時間がかかることを考慮し「夜の22時には寝室に入って、朝6時に起きる」と具体的なルーティンを明かした。

2つ目は週に3回、1回30分の有酸素運動。「運動ってどっちかというと運動不足解消とか筋肉つけるぞ、みたいな感覚になるじゃないですか。でも実は20分ぐらいするとエンドルフィンが分泌して強い鎮静効果があったり、脳内物質をリセットしてくれる」と、心身リセットの秘訣を披露。さらに「みなさんが想像する以上に、多めにとっても大丈夫」と運動量についてもアドバイスした。

3つ目は「スマホを見ない時間づくり」。SNSやLINEなどで休まる暇がない現代人に対し「スマホって頭が休まらないわけです」と危険性を強調。特に夜は「寝室に持ち込まない」「何時以降は絶対見ない」などのスマホ断ち習慣を推奨し、「タイムロッキングコンテナ」など物理的な対策も紹介した。

また、「アウトプット習慣」も不可欠とし、「適度な愚痴っていうのは発散になって、人間関係を円滑にしてくれます」と、気持ちや知識を外へ出すことの大切さを解説。「日記やボイスメモでもいいので、とにかく自分の頭の中の考えを外に出す」ことでストレスをためにくくなると提案した。

勉強習慣については、「日本人は社会に出てから、平均して1日6分しかしていない」というデータを示しつつ、「学ぶことの蓄積によって、できることが増える」「教育っていうのは、選択肢を増やすもの」と強調。まずは「1日10分でいいので勉強する習慣を」と呼びかけた。

さらに、6つ目の習慣として「ポジティブ日記を書く」を紹介。「今日あった、よかったことを3つぐらい書けば十分」と気軽な取り組み方を勧め、「数ヶ月ぐらい続けることによって、自分が前向きになる。それどころか、ストレスに対しても強くなる」と明るい変化を説明。「カレンダーに書くとか、シールを貼るだけでも効果あり」と実践的な工夫も提示した。

最後に「集中感を得ましょう」とし、「集中することによって脳の疲れって取れる。全く別のことで集中できれば、その部分の脳は休めてますし、あと時間がワープしますよね」と、簡単にできる没入体験の重要性を伝えた。

動画のエンディングでRyotaさんは「メンタルの安定に関しては積極的な行動が大事」とし、「生活習慣が丁寧にできているか見直してほしい」と改めて訴えた。最後は「気軽にコメント残していただければ。他の方の参考にもなりますし、一緒に調子を取り戻していこう」と視聴者と共に前向きに歩む姿勢を示して締めくくった。

