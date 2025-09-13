2026年放送・配信予定のアニメ「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のキャストが13日、ワーナーブラザースジャパンのアニメ公式YouTubeチャンネルで解禁された。

9月13日は“北斗の拳の日”。1983年9月13日に「週刊少年ジャンプ」で北斗の拳の連載がスタートしたことから日本記念日協会に北斗の拳の日として登録された。今回同チャンネルは、そんな北斗の拳の日を記念した特別番組「『北斗の拳』の日だよ！！四兄弟全員集合！！〜アニメ新情報解禁スペシャル〜」を配信した。

ケンシロウ役の武内駿輔、ジャギ役の高木渉、トキ役の最上嗣生、ラオウ役の楠大典が集合。楠は「本当に好きな漫画、アニメだったので。僕は断り…もういいですっていうぐらい。オーディションが来た時に。無理ですよと、好きすぎて。しかも役が決まってオーディションが来るんですけど、“違う役にしてください”って言ったぐらい好きすぎて。どうしていいか分かんなかったですね」と裏話を披露した。

それでも「一生懸命やるからにはやろうと思って。もう1回アニメ見たりとか、いろいろもう1回調べて。こんなにたくさんオーディションがあるとは思わなかった、何回も。でも、やると決めたからには取りたいと。そういう思いでやった」と振り返った。