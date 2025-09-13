９０年代前半にポカリスエットのＣＭで一世を風靡した女優・一色紗英が１２日、インスタグラムを更新。沖縄・北谷に自身が携わったガレットのお店が１３日にオープンすることを報告した。

大悟は今年４月に放送された「相席食堂」（ＡＢＣテレビ）で「一色紗英さんに会いたくて、わしは芸人やってるようなもんやから」「一色紗英さんのポカリのＣＭだけを見続けて（酒を）飲んでる時あるからな」とメロメロで明かしてていた。

一色は０２年５月に元モデルと結婚。同年１１月に第１子長女（２２）を出産し、現在は３人の子の母となっている。

１２日のインスタでは「沖縄県北谷町で、有機の彩りを包むガレット屋さん『ＴＥＲＲＡ』が、明日オープンします。弟と一緒にお店づくりに携われたことに、まずは心からの感謝を」などと投稿。ハワイから沖縄に移住したモデル・吉川ひなのも１２日、インスタで「さえちゃんが携わったガレット屋さんが９／１３ グランドオープン♡沖縄の、北谷だよっ プレオープンの今日、ガレットを食べに行ってきた♥素敵なお店に素敵な人たち、素敵なメニューに美味し過ぎるガレット」「通っちゃうなぁ！！」などと紹介した。

今回の一色の投稿には、女優・鈴木蘭々が「わー一色くんおめでとう」、ＵＡが「行きたい！」と反応するなど、反響が広がっている。