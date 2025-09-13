この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTubeチャンネルで公開された「もう限界...中小企業は消費税、社会保険、さらにはインボイスで崩壊します。」にて、中小企業コンサルタントの市ノ澤翔氏が前衆議院議員で税理士の安藤裕氏をゲストに迎え、中小企業を取り巻く税制の問題と政府経済政策の根本的な“間違い”について激しく語った。



冒頭、市ノ澤氏は「銀行って、手元にお金なくてもお金貸せるんですよ。数字を書くだけで、銀行はお金を貸すことができる」と金融の仕組みにも触れつつ、消費税やインボイス制度の“本当の目的”に切り込んだ。安藤氏は「インボイスっていうのは課税事業者の人に対する増税」と指摘し、「財務省の悲願だった。30年間チャンスを狙い続けて、ようやく実現できた」と内幕を暴露。「理由のくだらなさ。本当に一部の官僚の出世のためだけ」だとバッサリ切り捨てた。



インボイス制度の説明や「益税」議論が一般社会や政治家にまで誤解を生んでいる現状については、「みんな騙されたまんま、免税事業者を責める。とんでもない行動の意味だな」と市ノ澤氏自身が感じていた過去の“恥ずかしさ”も明かす。「消費税ほど嘘でまみれた税はない。小学生の頃から“財政赤字は悪”って刷り込まれている」と、本質がほとんど伝わらない教育を問題視した。



最大の論点は「政府の赤字はみんなの黒字」という逆説的な経済原理。「誰かの赤字は必ず誰かの黒字。政府が黒字になるということは、国民が赤字になるってこと」という安藤氏の解説を受け、市ノ澤氏は「本気で財政健全化が必要だと信じてる人が政府にはいる。バカなんじゃないか」と痛烈に指摘。さらに「財政黒字化目標は国民貧困化目標。30年かけてこれを完璧に達成してしまった」と嘆いた。



番組後半では、「今は国民の6割が『消費税を減税すべきだ』と言い始めている」「良い方向に世論が動き始めていることに希望を持っている」と語り、「正しい考えを持って、積極財政派の人を選べば景気は良くなる」と締めくくった。



最後に市ノ澤氏は「ぜひインボイス廃止に持っていければ。誰も得しません」と視聴者に呼びかけ、社会保険料や消費税を“下げれば必ず景気が回復する”と訴えた。動画の後半は安藤氏のYouTubeチャンネルで続編が配信される予定だ。