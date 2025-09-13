ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬±ÊÌî²ê°ê¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¥ï¥±¡¡¿Íµ¤µÓËÜ²È¤âà¿ÆÌ©¾ðÊóá¤òÈÝÄê
àÂè»°¼Ôá¤¬°ÛÎãÈÝÄê¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¿Íµ¤µÓËÜ²È¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤¬£±£±Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£ÅÄÃæ·½¤äºä¸ý·òÂÀÏº¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿±ÊÌî²ê°ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÈÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê£´£²¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤á¤°¤ë¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò°Å¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡£±£°ÆüÇÛ¿®¤ÎÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢ºä¸ý¤È°ìÈÌ½÷À¡¢±ÊÌî¤ò½ä¤ëà»°³Ñ´Ø·¸á¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢£Ø¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬³È»¶¤·¤¿¡£±ÊÌî¤ÈÎëÌÚ¤¬±Ç²è¡Ö²¶Êª¸ì¡ª¡ª¡×¡Ê£²£°£±£µÇ¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿Åö»þ¡¢£²¿Í¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢±ÊÌî¤¬ÎëÌÚ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÌîÌÚ»á¤Ï¡Ö½ÐÅµÉÔÌÀ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤«¤±¤¿¤¬¡¢±Ç²è¡Ø²¶Êª¸ì¡ª¡ª¡Ù¤Î¤È¤Î¼Ê¿»á¤ÏËèÈÕ¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤¿¤è¡£Å·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¤«¤é¤¹¤°¤Î£³£°£ë£ç¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Ê¢¶Ú¤ò¸«¤»¤ë½ÀÆ»¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¤ËÂÎ¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£²ê°á¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤Ç³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢¿·´´Àþ¤ÎÄÌ¤¤¤ÇÀçÂæÇñ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¡Ö²ê°ê¡×¤ò¡Ö²ê°á¡×¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢£²¿Í¤¬¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ä±ÊÌîËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ²È¤ÎÌîÌÚ»á¤¬ÈÝÄê¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤È»Å»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤âÊ¬¤«¤ë¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ØËèÈÕ¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ÇÃÏÊý¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤â½¬´·¤Î¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¸¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿©»ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤à¤·¤í»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¶¦±é¼Ô¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¿¼Ìë¤Ë¶¦±é¼Ô¤Î½÷À¤È£²¿Í¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌò¤´¤È¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¤·¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëÌòºî¤ê¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï°ì¤Ä¤Î´êË¾¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯Æ³¤¯¤è¤¦¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Ê¤ÉÀ¯¼£²È¤ò±é¤¸¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼«¿È¤ËÉÔÎÑ¤Ê¤É¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±Ç®¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤¿Ç¯¾å½÷À¤È·ëº§¤·¡¢°¦ºÊ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬³È»¶¤·¤¿¤Î¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤ë¡£