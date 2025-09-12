¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡ª¡Ö¥ª¥é¥¯¥ë³ô¹âÆ¤Ï6·î¤«¤é¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Èº£¸å¤Î·üÇ°¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¶ÛµÞ¡ÛÍ½ÁÛÅªÃæ¤Ç¤¹¡£³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤¿ÊÆ¹ñITÂç¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤éÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÅÐ¾ì¡£º£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥¯¥ë³ô¤ÎµÞÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤äÍ½¸«¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î·üÇ°ÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¥é¥¯¥ë³ô¤¬¿á¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º´Ìî»á¤ÏÎäÀÅ¤À¡£¡Ö6·î¤Ë¤¹¤Ç¤ËºàÎÁ¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡£Éâ¤«¤ì¤ëÅê»ñ²È¤òÉ¡¤Ç¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤ÏÍ½Ãû¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
OpenAI¤È¥ª¥é¥¯¥ë¤Î5Ç¯´Ö¡¦Ìó3,000²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ï³Î¤«¤ËµðÂç¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ½¸þ¤¤Î¥Í¥¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¿¿¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ï¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î½¸Ãæ¤À¡£240～300¥É¥ë¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ë33Ëü·ï¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢Áê¾ì¤ò²¼¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£·ÀÌó³Û¤Ë¿ì¤¦¼Ô¤ÏÁê¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ç®¶¸¤ÏÏ¢º¿¤·¤¿¡£NVIDIA¡¢Broadcom¡¢Arista Networks¡¢SoftBank¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ï4.5GW¡¢400ËüÀ¤ÂÓÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶¸µ¤¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£¤³¤ì¤³¤½ËÜÅö¤Î²½¤±Êª¤Ç¤¢¤ë¡£Larry Ellison¤Î»ñ»º¤¬Elon Musk¤ò°ì»þÈ´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¡¢º×¤ê¤ÎÉû»ºÊª¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¼ÂÂÖ¤Ï»´¤á¤À¡£OpenAI¤ÏÀÖ»ú¤ÎÅ¥¾Â¤Ç¡¢¹õ»ú²½¤Ê¤ÉÅöÌÌË¾¤á¤Ê¤¤¡£¥ª¥é¥¯¥ë¤â¼Ú¶âÄÒ¤±¤Ç¡¢Microsoft¤äAmazon¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉéºÄÎ¨¤Ï400¡óÄ¶¤È´í¸±¿å°è¤À¡£±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤òÄ¶¤¨¤ëÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤É¤³¤í¤«¹ËÅÏ¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
º´Ìî»á¤¬Í½Ãû¤òÄÏ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î¤Î»ñÎÁ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£2027Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¤¬300²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¡¢OpenAI¡ß¥ª¥é¥¯¥ë¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー²ÔÆ¯»þ´ü¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÉ¤á¤ë¿Í´Ö¤Ë¤ÏÆÉ¤á¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë²×Îõ¤Ê¿ô»ú¤È»öÎã¤¬ÊÂ¤Ö¡£Æ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±´í¤¦¤¤Á°Äó¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
