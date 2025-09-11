台湾の総人口約2333万人 20カ月連続マイナス成長
（台北中央社）内政部（内務省）は10日、人口に関する最新の統計を発表した。8月末現在の台湾の総人口は2332万8343人で、前月比9593人、前年同月比7万8265人減少し、20カ月連続でマイナス成長となった。
8月の出生数は8464人で、前月比475人、前年同月比3179人減少した。今年1月〜8月の出生数は7万2778人で、前年同期の8万5941人より約1万3000人減った。今年5月には、1カ月当たりの出生数としては過去最低の8433人を記録している。
8月の死亡数は1万5226人。平均約2.9分に1人死亡している計算になる。出生数と死亡数の差による自然増加はマイナス6762人、移入数と移出数の差による社会増加はマイナス2831人だった。
年齢層別では65歳以上が460万人を超え、総人口の19.72％を占めた。台湾が定義する「超高齢社会」（65歳以上が総人口の20％以上）が目前に迫っている。15歳〜64歳は1602万1816人（総人口の68.68％）、0歳〜14歳は270万5816人（同11.6％）。
県市別では65歳以上の比率が最も高かったのは台北市の23.79％、最低は北部・新竹県の14.84％、14歳以下の比率が最も高かったのは北部・新竹市の15.28％、最低は中国・福建省に近い離島、金門県の7.78％だった。
（頼于榛／編集：齊藤啓介）
