今年で生誕75周年を迎えた不二家のマスコットキャラクター「ペコちゃん」と「BEB(ベブ)by 星野リゾート」によるコラボレーション企画が開催される。

【写真】「かぼちゃ×ペコちゃん」など、かわいすぎるフォトスポット

前半は「ペコちゃんスウィートハロウィン」と題し、ペコちゃん尽くしのハロウィンコラボを2025年10月1日(水)〜31日(金)に開催。BEBブランドを象徴するパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」にハロウィンの時期に合わせたペコちゃんのフォトスポットが登場し、ほかにも、ペコちゃんクイズやSNSでのプレゼントキャンペーンなど、ペコちゃん尽くしのハロウィンが楽しめるコンテンツが用意されている。

後半は来年のバレンタインシーズンに開催するため、続報を楽しみにしてほしい。

ペコちゃんクイズに参加で、7粒ミルキーとオリジナルステッカーをプレゼント


■不二家と星野リゾート「BEB」コラボの背景

お菓子が絆を深め、幸せや笑顔を運んでくれる大切なコミュニケーションツールであると考える不二家と、「みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトにした「BEB by 星野リゾート」が、気心知れた仲間といつもとは一味違う旅を楽しく過ごし、絆を深めてほしいと考え、本キャンペーンの実施にいたった。

2021年の開催から5年目を迎える本年度は、前半にハロウィン、後半にバレンタインデー＆ホワイトデーをテーマとしたコラボを予定しており、旅先でペコちゃん尽くしの滞在が楽しめる。

■BEB by 星野リゾート「ペコちゃんスウィートハロウィン」でできること

■1．仮装したペコちゃんたちとハロウィンのフォトが撮れちゃう!? ハロウィンフォトスポットが登場

パブリックスペース「TAMARIBA」に、期間限定でペコちゃんのハロウィンフォトスポットが登場する。ハロウィンのオリジナルコスチュームに身を包んだペコちゃん、ポコちゃん、ドッグやミルキーをモチーフにした装飾が施される。ジャックオランタンやペコちゃんの装飾で彩られた、この時期ならではの「TAMARIBA」で、写真を撮ったり、ゆっくり過ごしたりして、自由に楽しむことができる。

■2．ペコちゃんクイズに答えてミルキーとオリジナルステッカーをゲット！

宿泊者限定で、ハロウィン仕様のペコちゃんクイズに参加することができる。回答してスタッフに提示すると「7粒ミルキー」とペコちゃんデザインのオリジナルステッカーをプレゼント。「TAMARIBA」でも客室でも、みんなで気軽に楽しむことができる。

・7粒ミルキー

・オリジナルステッカー1枚＜全3種＞

※在庫状況によって種類を選べない場合もある。

ペコちゃんクイズにチャレンジしよう


■3．BEB公式InstagramでSNSプレゼントキャンペーン

BEB公式Instagramにて、各施設に登場するハロウィンフォトスポットの写真を投稿すると、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを実施する。

【応募期間】

2025年10月1日(水)〜31日(金)

【応募方法】

1．BEB各施設の公式アカウントをフォロー

BEB5軽井沢 @beb5karuizawa

BEB5土浦 @beb5tsuchiura

BEB5沖縄瀬良垣 @beb5okinawaseragaki

2．ペコちゃんのハロウィンフォトスポットで写真を撮影

3．Instagramに投稿した画面をスタッフに提示

※鍵アカウント、ストーリーズ投稿も対象となる。

※各施設名のハッシュタグ、アカウントタグを付けて投稿する必要がある。

【賞品】

「オリジナルマルシェバッグ」をプレゼント

※数量限定のため、なくなり次第終了となる。

サイズ：約縦360(ハンドル含む)×横200×マチ100ミリメートル

材質：コットン

■「ペコちゃんスウィートハロウィン」概要

期間：2025年10月1日(水)〜31日(金)

場所：TAMARIBA

定員：なし

予約：不要

■ペコちゃんとハロウィンのコラボについて、不二家の担当者にインタビュー!

――「ペコちゃんスウィートハロウィン」実施の意図について教えてください。

不二家のマスコットキャラクターであるペコちゃんは1950年(昭和25年)に誕生し、本年で75周年を迎えました。そんなアニバーサリーイヤーを記念して、多くの方によりペコちゃんを知って好きになってもらえるような、さまざまな企画をご用意しました。特に20〜30代の女性、ファミリー層のお客さまにお楽しみいただけると思います！

――なかでもイチオシの企画などあれば教えてください。

仮装したペコちゃんたちとハロウィンのフォトが撮れるハロウィンフォトスポットです。

――ハロウィンフォトスポットでのおすすめのポーズなどあれば教えてください。

ペコちゃんのトレードマークはペロっと出した舌です。皆さんもぜひペコちゃんスマイルで撮っていただけるとうれしいです！

――読者へのメッセージなどお願いします。

不二家 × 星野リゾート BEBのコラボキャンペーンは2021年の開催から5年目を迎えます。そんな本年度は、開催期間を2つにわけて盛りだくさんの企画をご用意しました。後半は来年のバレンタインシーズンに開催を予定していますので、お楽しみにお待ちください！

「TAMARIBA」でミルキーを食べて、ペコちゃんスマイルあふれるハロウィンを楽しもう。

