コスプレ仲間とプリクラで記念撮影！しかしモニターで出来を確認してみると……。

Xユーザーの「Zetsu96」さんが投稿したプリクラ写真に「めっちゃ笑いました」「プリクラ事故界隈で多分1番輝いている」といった爆笑のコメントが多数寄せられ、20万件を越えるいいねが集まっています。

■ コスプレ仲間と記念のプリクラ撮影

Zetsu96さんがこのほど投稿したのは、コスプレ仲間と2人でプリクラを撮った際のビフォー・アフター画像。

2人が選んだのは、「あんさんぶるスターズ！！」の蓮巳敬人と、「学園ハンサム」の鏡蓮児。ともに緑色の髪をしているキャラクターです。

■ ビフォーは完璧なポーズ、アフターは“顔だけ浮遊”の衝撃映像……

ビフォー画像ではグリーンバックが設けられたプリクラ機の中で、カメラに向かってポーズを決める2人の姿が写っています。ポーズと表情をしっかり決め、楽しそうな様子が伝わってきます。

しかしアフターの、プリクラ機で撮影された方を見ると……。

なんと2人の髪の毛が背景の空と完全に同化。青空から顔だけが浮き出ているような、なんともシュールな1枚になってしまっています。青い服を着た蓮巳敬人に関しては、衣服の一部も消失。胴体を貫通してしまいました。

グリーンバックに緑色の髪を重ねてしまったため、ともに“背景”だとみなされてしまったみたいです。

この衝撃的なビフォー・アフター画像は20万件を超すいいねを獲得。コメント欄や引用リポストは「めっちゃ笑いました」「じわじわきますね」「プリクラ事故界隈で多分1番輝いている」などと、爆笑の渦に包まれています。

Zetsu96さんは「多少薄くなることは予想しておりました」としつつ、特に問題はないと考えて、撮影を開始。

その結果、薄くなるどころか髪の毛が消失するという事態となり「まさかプリクラで顔だけ浮いているような写真が撮られるとは思わず、爆笑して膝から崩れ落ちてしまいました」と、当時のカオスっぷりを振り返ります。

■ コスプレゆえに誤魔化せない事情

そして厄介なのが、これがコスプレ写真であるということ。貫通しようと、背景と同化しようと、余計なアイテムで誤魔化したり、ましてやウィッグを取ったりすることはできません。

その後についてZetsu96さんは「変わらず白く映ったりして、綺麗に撮れた写真はありませんでした」としつつも、最後は「これも一つの楽しい思い出になったのでとても良かったです！」と前向きに話しています。

緑がテーマカラーのキャラのコスプレでプリクラを撮る際は、ポーズと一緒に消える覚悟も決めておいた方がいいかもしれません。

「Zetsu96」さん（@hasumi0412）

（ヨシクラミク）

