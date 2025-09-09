阪神がリーグV

プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手が、7日のリーグ優勝の瞬間に見せた光景がファンの涙を誘っている。甲子園で広島を2-0で下し、迎えた球団7度目の歓喜の瞬間だった。

チームを支えた2人が、真っ先に喜びを分かち合った。ゲームセットの直後、三塁手の佐藤が向かった先は、一塁手・大山のもとだった。

駆け寄り、マウンド付近で抱き合った。岩崎、坂本のバッテリーの後ろでハグ。表情は実に嬉しそうだ。すぐにベンチからも仲間たちが集まり、もみくちゃになって歓喜を爆発させた。

佐藤と大山が作った光景に、X上のファンも続々と反応していた。

「優勝の瞬間、テルが一目散に大山に抱きつきにいってるのほんまに泣ける」

「大山さんの表情がほんと泣けるレベル」

「サトテルと大山さんの絆ですね」

「大山さんほんま残ってくれてありがとう」

「おじさん、涙腺崩壊したこれで」

「テルと大山が抱き合ったこの瞬間ガチ泣いた」

「テルがまず抱きつきにいったのが大山悠輔だったのがたまらんすぎたなぁ」

「テルが真っ直ぐ大山さんのところに向かってるのもいいよなぁ」

佐藤は今季、ここまで両リーグ通じてトップの36本塁打をマーク。大山もリーグ3位の66打点と、ともにチームをけん引してきた。



（THE ANSWER編集部）