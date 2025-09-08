吉岡里帆「これヤバいかも」から一転、苦手だったけど克服できたもの
女優の吉岡里帆（32歳）が、9月7日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「苦手だったもので克服できたもの」について語った。
リスナーから「苦手だったもので克服できたものはありますか？」という内容の質問が寄せられ、吉岡里帆が昨年、映画「九龍ジェネリックロマンス」の撮影で台湾に1か月半いたが、「ずっと八角の香りが苦手で心配だなと思っていて。本当に台湾に着いたらコンビニがめちゃくちゃ八角の匂いがしていて、これヤバいかも」と思っていたと話す。
だが、吉岡によると、1か月以上いると「八角の匂いでつらくなっていたのがウソみたいに地元の人みたいになってて。最後はコンビニで、八角で煮た煮卵みたいなもの売ってるんですよ、これが1番匂いを発しているんだけれど、この煮卵を美味しく、地元の人みたいに『煮卵2つください』って頼んで、楽しく晩酌のおかずにして食べていたりしていました。人っていくつになっても苦手なものを克服出来るんだなと思いました」と語った。
