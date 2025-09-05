この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」のキャントレYouTuber・ばもさんが、新作動画『キャンピングトレーラーと軽キャンピングカー比較。維持費、居住性、使用用途、どんな人が合っているか？』を配信。自身の豊富な実体験を交えて、実際に所有・使用した立場から双方の特徴と選び方について熱く語った。



今回の動画では、ばもさんが「キャンピングトレーラーと軽キャンピングカー、値段はほぼ同じ」としつつ、「どちらを選ぶのが本当にお得か？」という観点から徹底比較。まず、軽キャンピングカーは「普段使いができてトータルコストで見ても安い」点を強調しつつも、「とにかくスペースの制約が多い」とデメリットも正直に指摘。その一方、キャンピングトレーラーは「居住空間が圧倒的に広い」と話し、「大型で不便な印象があるかもしれないが、実際は同価格帯で贅沢な空間を得られるのが魅力」と自らの経験をもとに解説した。



両者の最大の違いについて、ばもさんは「軽キャンピングカーは運転席が付いている、だから普段使いできる」という点と、「キャンピングトレーラーはとにかく広い」と住空間の快適性に軍配を上げる。「キャンピングカーで旅していると、やっぱり広い車を見るたびに『いいなあ』と思ってしまう。だから、駐車場に余裕があるなら、自分の最大限停められるサイズのキャンピングカーを選んだ方が後悔が少ない」と持論を展開した。



とはいえ、「これから車中泊を始める人」には軽キャンピングカーを推奨。「最初から大きなキャブコンを買う必要はない。軽キャンピングカーで3年ほど日本一周し、高く売れるうちに次のステップ（キャンピングトレーラーやバンコン）へ進むのが最も賢い」とアドバイス。「最初は軽キャンピングカーで安心・安全・快適な旅を。『寝るのが超快適が一番重要』ですから、ここに100万、200万円かける価値は絶対にあります」と、快眠の重要性を力説する場面も。



動画の締めには、「家を建てるのも3軒建てて分かると言いますが、キャンピングカーも3台は買わないと本当に分からない。でも今は中古も高いので、最低でも2発でベストな1台を決めて欲しい」と呼びかけ。今後も動画で細かい比較を続ける意欲を示し、「次に比較してほしいものがあればコメントで教えてください！ただ走るだけで冒険になるキャンピングトレーラーライフ」と、視聴者へのメッセージで締めくくった。