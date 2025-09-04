Âçºå¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÂçºå¤Î¤Ê¤¾¡×¡¡ÅÔ»Ô¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¸ì¤ë¡íÂçºå¥¤¥º¥à¡í
¡¡¸½ºß¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂçºå¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅìµþ¤ò¤·¤Î¤°¡ÖÂçÂçºå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹çÍýÅª¤ÊÀ¸³èÊ¸²½¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢Âçºå³ÆÃÏ¤Ë»Ä¤ëÊ¸²½°ä»º¤äÈË±É¤Îº¯À×¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÂçºå¤Î¤Ê¤¾¡§Îò»Ë¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿³¹¤Î¤«¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÅÔ»ÔÀ¯ºö¤äÅÔ»ÔÊ¸²½¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿À¸¿è¤ÎÂçºå¿Í¤Ç¤¢¤ë¶¶ÄÞ¿ÂÌé¶µ¼ø¤¬¡¢Âçºå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎò»Ë¤ÎÆæ¤ò·úÃÛ¡¦¸òÄÌ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤¹¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¾¼ÏÂ6Ç¯¡Ê1931Ç¯¡Ë¤ËÉü¶½¤·¤¿Âçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·¤Î¹©Ë¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÁÀî»þÂå¤ÎÀÐ³À¤Î¤¦¤¨¤ËË¿Ã»þÂå¤ÎÅ·¼é¤Î»Ñ¤òÁÏºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤ÊÅÔ»Ô»ÜÀß¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÄÌÀâ¤Ç¤ÏÌ¾»ÔÄ¹¤ÎÍÀ¤ì¤Î¹â¤¤´Ø °ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçºå»ÔÅÅµ¤¶É¤ª¤è¤ÓÂçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Î¾üÂ÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¾åÅÄÎáµÈ¤¬È¯É½¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô·×²èÉô¤Ë¤¤¤¿¡ÖË¿¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬´Ø»ÔÄ¹¤Ë¿Ê¸À¤µ¤ì¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶¶ÄÞ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¾åÅÄ¤Î²ó¸ÜÊ¸¤Ë¤¢¤ëºÇ½é¤ÎÄó°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ØË¿¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Îò»Ë¤ËËä¤â¤ì¤Æ¡¢º£¤Ï¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âçºå½é¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Âçºå¤ÏµÊÃãÅ¹²¦¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸µÁÄ¤È¤Ê¤ëÅ¹¤Ï¡¢¸½¡¦ºåµÞÊõÄÍÀþ¡¢Ì§ÌÌÀþ¤Î½ªÅÀ¤È¤Ê¤ëÌ§ÌÌ±Ø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²À¶æ³ÚÉô¡×¤Ê¤ëÆ¸ÏÃ¤ò¹¤á¤ëÁÈ¿¥¤Î³èÆ°µòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍÎ´Û¤³¤½¤¬Âçºå½é¤ÎàÝàêÅ¹¡Ö¥«¥Õ¥§¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿¡×1¹æÅ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËüÇî¤È¤Ï°ã¤¦ÇîÍ÷²ñ¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Öº£Î¤¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÇîÍ÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°Êó¹ð½ñ¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ9Ç¯¡Ê1934Ç¯¡Ë¤Ëº£Î¤±Ø¤ÎÆîÂ¦°ìÂÓ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¹ÄÂÀ»ÒÅÂ²¼¸æÃÂÀ¸µÇ° Èó¾ï»þ¹ñËÉÇîÍ÷²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢5ËüÄÚ¤Î²ñ¾ì¤ËËÜ´Û¡¢Î¦·³´Û¡¢³¤·³´Û¡¢¼Í·â¾ì¡¢Í·±àÃÏ¤Ê¤É¤¬ÆÃÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢´Û¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤ÈÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¿Æ¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡×¤È¾Î¤¹¤Ù¤Ê·°Ïµ¤¤¬Âçºå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÆñÇÈ¶¶¶Ú¤ËÆñÇÈ¶¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖËÃæ¤ÎÁ¾º¬¤Ï¡ØÈþ¿©Ê¸²½¡Ù¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¸µÁÄ¥Ó¥ê¥±¥ó¤òÃµ¤»¡×¡Ö¥°¥ê¥³¤è¤êÊ¡½õÂÂÞ¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçºå¤ËÀ¤³¦°ì¤Î¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Âçºå¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¶¶ÄÞ»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¸«¤¬¡¢³¨¤Ï¤¬¤¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¼«¿È¤ÎËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçºå¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Âçºå¤Î¤Ê¤¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ½ñ¡£Âçºå¤ÎÀ¸³èÊ¸²½¤ä¹çÍýÀº¿À¤¬°é¤ó¤À"Âçºå¥¤¥º¥à"¤Ë¡¢¤¼¤Ò¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎÊ¸¡¦ºí¥ÎµÜ¤ä¤è¤¤¡Ï