YouTubeチャンネルで配信された「【個人事業・経営者必見】どの銀行を使うべきか？年商ごとに使うべき金融機関を全て教えます。」にて、倒産させないプロとして知られる市ノ澤翔さんが、経営者・個人事業主向けに銀行口座の正しい選び方や金融機関とどう付き合うべきか熱弁した。



冒頭、市ノ澤さんは「全額仮にこの銀行が倒産したとしても保護される。要は会社が損することがなくなるという状態を作れるので、数多くの会社を倒産のピンチから救った」と自信をのぞかせつつ、銀行口座選びの重要性を強調。「銀行はめちゃめちゃいっぱいあるからね。種類が多すぎて、どれを選ぶのが正しいのかって、全然わかんないんですよね」と、多くの中小企業や個人事業主が抱く悩みに寄り添った。



市ノ澤さんによれば、「正しい銀行口座の選び方」のポイントは、その会社の売上規模・成長段階に応じて戦略的に金融機関と付き合うこと。また「ネットバンクはどのフェーズでも1つは持っておくべき」とし、GMO青空ネット銀行や住信SBIネット銀行など具体的な名前を挙げ、「ネットバンクは振込手数料が圧倒的に安く、アプリも使いやすい。経営者の約束事としてみんな導入してほしい」と熱烈に推奨した。



一方で、「銀行がしてくる無駄な提案には絶対応じるな！」と警鐘も鳴らす。「投資信託やカード、不要な保険を進められても、必要ないならはっきり断ってください」「銀行の営業担当者はとにかくお金を貸したいだけ。保証協会付きの無駄な融資にも絶対に手を出さないように」と厳しく忠告。「自分の会社は資産運用する会社じゃない。株や投資信託に会社資金を突っ込むべきじゃない」と明言した。



加えて市ノ澤さんは、会社規模別の理想的な取引口座数も明確に提示。「年商1億円以下なら2～3口座、3億円までなら4口座、さらに規模が拡大すれば5口座程度で十分。むやみに銀行口座を増やすと無駄なコストがかかるので、戦略的に拡大すべき」とアドバイスした。



リスク回避策としても「大金を預ける場合は、利息がつかない決済用口座にすることで全額が保護対象になる。各銀行に問い合わせれば決済用口座への切り替えも可能。これで“仮に銀行が倒産しても会社が損することはなくなる”」とノウハウも披露。さらに、「金融機関の選択は経営戦略。社長の意思で選び、自分の夢や目標、野望を実現しよう」と、決断の大切さを強調した。



動画の締めくくりで市ノ澤さんは、「成り行きで銀行のいいなりになるのではなく、社長の意思で経営戦略として選択を。今日の話を参考に一緒に黒字経営の道を歩んでいきましょう」と視聴者にエールを送った。実務と志が詰まった今回の“銀行選び講座”は、中小企業経営者はもちろん、多くの個人事業主にも必見の内容となっている。