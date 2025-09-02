《念願のヨアジョン！！美味しすぎた絶対また食べる》

辻希美と杉浦太陽の長女でインフルエンサーの希空（17）が、1日までに自身のインスタラムを更新した。“ヨアジョン”とは、韓国発のヨーグルトアイスのこと。上記のコメントとともに、バナナなどのフルーツがトッピングされたヨアジョンを両手に持った自身の写真を投稿したのだが、

「かわいいスイーツより注目を集めてしまったのは、希空さんの“お腹”でした。かなり丈の短い白のトップスというお腹を見せたいで立ちで、おへそにはピアスが見えたんです」（スポーツ紙記者）

この件について取り上げたネットニュースのコメント欄には、希空を心配する声が並んだ。

《高校生でヘソピアスはちょっとね…年頃の娘を持つ身としては…娘がおんなじ事をしようとしたら許さないかな》

《そのうちタトゥー入れそう》

《10代のうちにしか出来ない事なので楽しんで欲しいとは思いますが・・・・きちんと消毒して化膿だけは気をつけて欲しいです。》

《17でへそピは早いな》

さらには、《へそピオッケーなんだ。おおらかな家庭だね〜》といった辻・杉浦家への嫌みのようなコメントも……。

今回の指摘について、芸能記者が分析する。

「昨年11月、自身の誕生日に芸能界デビューを発表した希空さん。素人時代からすでにインフルエンサーとして影響力はありましたが、“顔出し”デビューしたことで世間は希空さんを“タレント”として見るようになりました。その頃から、度々、ネットでは“お節介なツッコミ”が入るようになりましたね。二世タレントへの目は厳しく、“何やっても炎上”という状態に陥りやすいんです。最近でも、希空さんが自身のインスタにアップする顔写真を“加工しすぎではないか？”という指摘がありました」（前出・芸能記者、以下同）

今回もアンチにエサを与えてしまったようだ。

「希空さんのインスタのプロフィールには“高校3年生”とあります。現役“女子高生”のへそピアスには拒否反応を示す人が少なからず出てきてしまいますよね……。先日もシンガーソングライターのあいみょんさんのタトゥーが物議を醸しましたが、世間はイメージとのギャップに反応しやすい。現役高校生のへそピアスも、十分ギャップがありますからね。

まぁピアスを開けていてもいいとは思うのですが、わざわざインスタに“ピアスが見える”写真をアップしなくてもよかったかもしれません」

とはいえ、第5子が誕生し、幸せいっぱいの辻・杉浦家。アンチがいくら騒いでも、気にならないかも？