【じゅうじゅうカルビ】小学生の食べ放題料金が1099円！最大1310円もお得に食べられるのは９月12日まで。

焼肉食べ放題のじゅうじゅうカルビでは、2025年9月1日から12日までの平日16時以降限定で、小学生の食べ放題料金を1099円で提供しています。

焼肉食べ放題が3時間に大幅拡大するキャンペーンも10月1日まで開催

期間中、平日のディナータイム限定で、小学生の食べ放題コースが1099円でお得に楽しめます。

【キャンペーン対象コース】

・大感激コース 小学生料金 1639円→1099円（540円お得）

・じゅうカルコース 小学生料金 1969円→1099円（870円お得）

・牛タンプレミアムコース 小学生料金 2409円→1099円（最大1310円お得）

詳細は特設サイトから確認できます。

また、9月1日から10月1日までの平日16時以降、焼肉食べ放題が3時間に大幅拡大する時間延長キャンペーンを開催中です。

食べ放題の利用時間が通常100分のところ180分（3時間）に延長。9月12日までは小学生料金がお得になって、さらに3時間ゆっくりと食べ放題を楽しめるチャンスです。

【キャンペーン対象コース】

大感激コース／じゅうカルコース／牛タンプレミアムコース／学割コース／学割スペシャルコース

対象のコースを注文した人は、ドリンクバー（429円）、アイスバー（275円）、アルコール飲み放題（1078円〜）も180分利用可能です。

予告なく変更または終了する場合があります。注文は1グループ同一コース。また、安全のため小学生以下の子どものみでの入店はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部