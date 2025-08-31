¡ÚÆÈ¼«¡Û¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬1²¯6000Ëü±ß¤Î¡Ö½¸ÃÄÁÊ¾Ù¡×¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡Ö¶ÚÆù·Ý¿Í¤Î¥¦¥é¤Î´é¡×
¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê
¡Ö¥ä¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶ÚÆù·Ý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê46ºÐ¡Ë¤¬¡¢Áí³Û1²¯6000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤ó¤Ë·¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÈÓÈøÍº°ìÍÆµ¿¼Ô¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö333¡Ê¥µ¥µ¥ß¡Ë¡×¤«¤é»ñ¶â800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÈï³²ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊáÄ¾¸å¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡ÖÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¶äºÂ¤ÎÀ¸±éÁÕ¥µ¥í¥ó¤Ç¤¤ó¤Ë·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤¤ó¤Ë·¯¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¸å¤Ë¤¤ó¤Ë·¯¤ÏÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬µÈËÜ¶½¶È¤ò¼¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤ò¸Û¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç21Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×¡Ê»ö·ï´Ø·¸¼Ô¡Ë
'21Ç¯Ëö¤ËµÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¸å¡¢¡ÖºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡Ç23Ç¯¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ô¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2°Ì¡Ê11¼Ò¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î18Æü¤Ë¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¤ó¤Ë·¯¤¬¡¢¤Ê¤¼½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ÁÊ¾Ù¿Í¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëA»á¤¬¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡Ç23Ç¯5·î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´ØÏ¢¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¡¢³¤´ß¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¤ó¤Ë·¯¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢333¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È°ì½µ´Ö¸å¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÈÓÈø»á¤«¤é¡ØËÜ¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢333¤Ï¤¤ó¤Ë·¯¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÎø¿ÍX»á¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Î3¿Í¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¢¤È¤ËA»á¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î°Ù¤Ëºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¤¤ó¤Ë·¯¤äÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ç23Ç¯10·î¤Ë¤ÏÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢333¤Î»ö¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¤ÈÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö°úÂà¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
333¤Ç¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°·¤¦¥µ¥¤¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÅÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÍâ·î¤Ë¤ÏÍø±×¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë´Ø·¸À¤òÙ¹¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿A»á¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÈÎÇäÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¾µÂú¡£¤¸¤¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¶â¤¹¤ë¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤¿¡£
Åö½é¤Ï¥«¥Í¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤ÀÍâ·î¤Ë¤Ï¡¢ÍøÂ©Ê¬¤òÆþ¤ì¤¿¸½¶â¤ò»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¼¡¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¤È¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤µ¤¨¤âÂÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼ºí©¡×¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯5·îËö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤È¤¤¤Ã¤µ¤¤Ï¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Æþ¶â¤·¤¿Ìó9000Ëü±ß¤¬¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢¿§¡¹¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ë¥«¥Í¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¿Í¤Ë¡¢¸å¤Ë½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ò°ì½ï¤Ëµ¯¤³¤¹B»á¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
A»á¤ÈÆ±ÍÍ¤ËB»á¤â¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î»ñ¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Î¼ºí©Ä¾¸å¤ËB»á¤Ï¤¤ó¤Ë·¯¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì²ó²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖB»á¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤È¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÎø¿Í¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎX»á¤ÈÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤°ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬µ¯¤³¤·¤¿¶âÁ¬¤¬¤é¤ßµÚ¤ÓÈï³²¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢B»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÈÓÈø»á¤¬ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¤ó¤Ë·¯¤¬¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó10¿Í°Ê¾å¤ÎÈï³²¼Ô¤ò´û¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÏB»á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë°ãÌó¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿X»á¤¬¤¤ó¤Ë·¯¤Ë¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯Èï³²¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤°Êä½þ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈÓÈø¤µ¤ó¤¬¼Ú¤ê¤¿¤ª¥«¥Í¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ØÈÓÈø¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤¬¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÊÖ¤½¤¦¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤âB»á¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡¢¡ØÈà¤Î²ñ¼ÒÍÑ¤Î·ÈÂÓ¤¬ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÈÂÓ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¾Ü¤·¤¤Í§¿Í¤Ë²òÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÈÓÈø¤Îµï¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Âè»°¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¼Õºá¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤âÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤¤ó¤Ë·¯¤ËÂÐ¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¸åÊÛ¸î»Î¤È²ñ¤¦¤«¤é¤â¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢B»á¤Ï»öÌ³½ê¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤«¤é¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¹Å²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿ÅÙÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤â²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¡¢¡ÖÊÛ¸î»ÎÆ±ÀÊ¤Î¾å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç30Ê¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¼ÔÆ±»Î¤Ç²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÂÐ±þ¤ËB»á¤ÏÉÔ¿®´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÊÛ¸î»ÎÆ±ÀÊ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÊÖ¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÓÈø¤Ï¥¦¥Á¤Î¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬¼ºí©¤·¤¿»þ´ü¡Ê¡Ç23Ç¯5¡Á6·î¡Ë¤Ë¤¤ó¤Ë·¯¤ÏSNS¤ÈYouTube¤Î¹¹¿·¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¡£6·î18Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬µÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎø¿Í¤ÎX»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÈÓÈø¤Î·ÈÂÓ¤ò¼ºí©ÍâÆü¤Ë²òÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·ÈÂÓ¤ò²òÀÏ¤·¤Æµï¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ä¤ÏX»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤9000Ëü±ß¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÊÖºÑ¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¨ÎÏÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÔ¿¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Î»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤¿¤á¤Ë¤¤ó¤Ë·¯¤ò½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ç24Ç¯12·î20Æü¡¢A»á¤ÏB»á¤È¶¦¤ËÁÊ¾õ¤òºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£A»á¤éÈï³²¼Ô¤¬ÈÓÈø»á¤ËÍÂ¤±¤ÆÊÖºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶â³Û¤Ï¡¢Ìó1²¯6000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤«¤éÆó¥õ·î¸å¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿½ñÌÌ¤ÎÆâÍÆ¤ËA»á¤Ï¶ÃØ³¤¹¤ë¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡ØÈÓÈø¤Ï¥¦¥Á¤Î¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÊä½õ¶ÈÌ³¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¶ÈÌ³¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤Î333¤ÎÌ¾»É¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÈX»á¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢X»á¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î333¤ÎÌ¾»É¤ò»ý¤Á¡¢¤Ê¤¼²ñ¼Ò¤Ë°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÈÓÈø¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤ä¤Þ¤ÎÃ´Åö¤ÎÈÓÈø¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸ª½ñ¤Î333¤ÎÌ¾»É¤òÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÂæËÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂÐ±þ¤âÁ´¤ÆÈà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îø¿Í¤ÎX¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢X¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈÓÈø¤µ¤ó¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÖÈáÄË¤Ê´ê¤¤¡×
¡Ö¡ØÈÓÈø¤¬¼Ò°÷¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²¿²ó¤«Â³¤±¤¿¸å¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÄó°Æ¤Ç¡ØÈÓÈø¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈÓÈø¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â333¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÁÐÊý¤«¤é¤ÎÄó½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÛÈ½¤âÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êò¤ì¤¿¸À¤¤Ìõ¤Ë½ª»Ï¤»¤º¡¢Æ¨¤²¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊA»á¡Ë
A»á¤È¶¦¤Ë½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿B»á¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢·¸ÁèÃæ¤Î¤¿¤á¾ÜºÙ¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤«¡£¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¡Ö333¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é³µ¤Í¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö¸¶¹ð¤«¤éÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¸¶¹ð¤ÈÏ¢Íí¤¬ÂÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÁÐÊý¤ÎÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë·º»öºÛÈ½¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âËÜ·ï¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô´Þ¤á¤Æ¡¢³Æ´Ø·¸³Æ½ê¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î²óÅú¤Ë¡¢A»á¤Ï¤³¤¦Ã²Â©¤¹¤ë¡£
¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·º»öÁÊ¾Ù¤ÈÌ±»öÁÊ¾Ù¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â333¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤ÏÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë8¥õ·îÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ÏÀ¿°Õ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢333¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·º»öºÛÈ½¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ì±»öºÛÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÑ¤Ë¸íËâ²½¤µ¤º¤Ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ë¹½¤À¤¬¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ËÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¥é¥¤¥Ð¥ë½÷Í¥¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¤Ð¤«¤ê¡Ä¹âÈª½¼´õ¤¬¡ÖÆÈ¤ê¾¡¤Á¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¥é¥¤¥Ð¥ë½÷Í¥¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¤Ð¤«¤ê¡Ä¹âÈª½¼´õ¤¬¡ÖÆÈ¤ê¾¡¤Á¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª