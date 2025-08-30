きなこもちとちょこもち♪チロルチョコの大人気もちシリーズ登場

チロルチョコの大人気もちシリーズから、2025年9月1日（月）に「きなこもち〈袋〉」「ちょこもち〈袋〉」が全国で登場♡香ばしいきなこチョコともちもちグミの組み合わせがたまらない「きなこもち」と、とろ～りチョコソースがクセになる「ちょこもち」が同時発売。各1袋（5個入り）税込108円で、手軽に楽しめる秋冬限定スイーツです♪

香ばしいきなこもちの魅力

2003年に発売され、5ヶ月で1700万個を売り上げたチロルチョコ史上最大のヒット作♡

香ばしいきなこチョコともちもち食感のグミを組み合わせた和風スイーツで、シンプルながらも深い味わいが楽しめます。

秋冬の季節限定で、手軽に楽しめる5個入り（108円税込）なので、自分用やプチギフトにもぴったりです♪

とろ～りチョコソースのちょこもち

「ちょこもち〈袋〉」は、もちグミの中に甘いチョコソースを閉じ込め、シンプルなチョコレートで包んだ贅沢な味わい♡

口の中でとろけるチョコともちの食感が絶妙にマッチし、ついついもう一つ手が伸びる美味しさです。こちらも5個入り108円（税込）で、全国の店舗と公式オンラインショップで販売予定です♪

もちシリーズで楽しむ秋冬スイーツ

チロルチョコのもちシリーズは9月～3月の期間限定で展開される人気シリーズ♡代表作の「きなこもち」を始め、もちもち食感とチョコの絶妙な組み合わせが魅力です。

毎年ファンを楽しませるシリーズで、自分用のスイーツや友達へのプチギフトとしてもおすすめ。秋冬限定の美味しさをぜひ味わってください♪

秋冬限定チロルチョコもちシリーズ



チロルチョコの「きなこもち〈袋〉」「ちょこもち〈袋〉」は、香ばしいきなこチョコやとろ～りチョコソースともちグミの絶妙な組み合わせが楽しめる秋冬限定スイーツです♡

各1袋5個入り108円（税込）で、2025年9月1日（月）より全国で販売開始です。手軽に楽しめるおやつや、プチギフトにぴったりです♪ぜひこの機会にチェックしてみてください！