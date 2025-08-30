この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【倒産増加中】90%の会社がやる家族経営のせいで、この5業種は倒産していきます。絶対対策してください。」と題した動画を公開。発言者である市ノ澤翔氏が、家族経営における倒産リスクが高まる背景や、特に倒産が急増するとみられる5つの業種、中小企業の経営者が今後取るべき対策について自身の経験と見解を語った。



冒頭で市ノ澤氏は「規模が大きくなればなるほど、守らなきゃいけないものが増えていくと思うんだけど、それを守れるだけの力を身につけろということだったよね」と、規模拡大に伴って経営者に求められる責任と覚悟を強調。「数多くの会社を倒産のピンチから救った、倒産させないプロ」として知られる自身の立場から、「見ない奴から倒産する」と警鐘を鳴らした。



市ノ澤氏によると、家族経営で倒産が多い主な理由は「お金の使い方を間違えている」ことにある。売上が伸びると「入ってきたお金を全部自分のお金だと勘違いしてしまう」と指摘し、「社長が無駄に高い車を買う」「愛人に資金を流す」など、公私混同による浪費が資金繰り悪化を招いていると明かす。その上で「会社のお金は利益を生むために使ってください。この視点を忘れないように」と、経営者視点の重要性を重ねて説いた。



さらに、「経営者ではなく消費者の感覚」のままでは経営は立ち行かないとも指摘。「赤字になる商売なんて存在意義がないのと一緒なんだから」と語り、コスト増の中で利益無視の安売りを続けて倒産に陥るケースに具体例を交えて警告。「お客さんのために価格維持をして倒産し、お客さんに迷惑をかける方が本末転倒」とし、健全な価格転嫁の必要性を訴えた。



また後継者選びの失敗も家族経営が倒産する大きな要因だとし、「次男の方が優秀なのに、長男というだけで無能な長男を後継者にし求心力を失う」という“家族ならでは”の弊害を紹介。「”無敵”の人になるくらいなら親族でもクビを切るべき」と、しがらみに流されない決断の大切さをアドバイスした。



動画中盤では、家族経営で特に倒産急増が見込まれる業種として「小売業」「宿泊業」「飲食業」「建設業」「製造業」の5つを挙げ、実例と共に危うさを解説。「どんな業種でも、選ばれる理由や独自の価値がなければ淘汰される」と断言した。



一方で、「家族経営＝淘汰は不可避」ではなく、世界の一流同族企業（ウォルマート、ルイヴィトン、フォルクスワーゲン等）の例を紹介し、「同族経営でも世界規模を目指せる。自分で天井を決めず、上を目指してほしい」と視野の広さの重要性を説く場面もあった。



終盤では、「利益をちゃんと出せなければ守りたいものも守れない」と繰り返し、「必要な利益は絶対に支出しろ。家族経営でも大企業でも、経営者の本質は同じ」だと結論づけた。「政府も国も誰も助けてくれない。経営者として生き残る覚悟と強い力を身につけてください」とエールを送った。



