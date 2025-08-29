この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

秋山ひろが語る「年金7万円で生き抜く方法」－『知らないだけで損する制度、絶対チェックして！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おかまもチャンネル」の秋山ひろさん（元教員・FP）が、「【残酷】今の日本で『年金7万円』でも生き抜く方法／意外と使われてない制度＆給付金3選」と題した動画を公開。



年金支給額が月7万円と低水準である場合、どのようにして生活を守るか、知らないと損をする給付金・制度について独自の視点を交えて詳しく解説した。



秋山さんは「年金が月7万円って普通に考えたらかなり少ないよね」と、厳しい現状への危機感を語りつつ、そんな人に役立つ公的制度「年金生活者支援給付金」から話を始める。



対象となる条件や給付額、申請のポイントについて「6万5000円の支給だけ取り上げられがちだけど、実は保険料の満額納付が前提。例えば2年間免除していたら約6万2000円に下がる」など、具体的なシミュレーションも交えて解説。

「非課税世帯で年金とその他の所得を足して88万円以下の人が対象。制度は知っているだけで得する。知らなかったら損」と強調した。



また、制度の最大の特徴として「申請しないともらえない。親世代となると特に見逃しやすいから『役場に行ってぜひ確認してほしい』」と自分から動く必要性を呼びかけた。「給付金ってつくものは絶対チェック。特に親御さんの分も要確認！」と繰り返し注意を促す。



続いて、2つ目の制度として「自治体ごとの支援制度」を紹介。

出身である富山県の富山市を例に挙げ、「家賃補助（住居確保給付金）などがある。条件を満たせば返済不要で原則3ヶ月、延長も可」と実体験を交え説明した。



また、「家計改善支援サービス」についても自身の経験を語り、「月1万円無駄をなくす方が新たに10万円稼ぐよりも効果が大きい。固定費削減は一生続く恩恵がある」と持論を展開。「こういった自治体の制度も検索してチェックしてほしい」と視聴者に呼びかけた。



3つ目は「介護保険の活用」。秋山さんは「要介護や要支援認定があれば、驚くほど負担が減る場合も。自己負担1～2割、軽度要支援でも月5000円程度から利活用できる」と語る。「絶対に自分から動かないと損する。相談だけでもしてみて」と背中を押した。



最後に秋山さんは「僕のチャンネルでは、知らないだけで1000万円以上損する可能性のある制度も解説している。損しない知識を身につけて」と締めくくり、「家計改善サポート」や「無料メルマガ」も案内。「これからも一緒に知識をつけて自分と家族を守っていこう」と明るい呼びかけで動画を結んだ。