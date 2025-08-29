¸ø¼°³°ÅÁ¡Ö¥¬¥ó¥À¥à00 P / F¡×¤è¤ê¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMG ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡×¡ÖRG ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢ ¥¿¥¤¥×-F¡×¤¬ºÆÈÎ¡ª8·î29Æü11»þ¤è¤ê¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡Ü¥×¥í¥ÈGN¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥íー¥É¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤È¡ÖRG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢ ¥¿¥¤¥×-F¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì10·î¤È11·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£8·î29Æü11»þ¤è¤ê¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡×¤¬7,150±ß¡¢¡ÖRG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢ ¥¿¥¤¥×-F¡×¤¬4,840±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸ø¼°³°ÅÁ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00 P¡×¤È¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00 F¡×¤è¤ê¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡×¤È¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢ ¥¿¥¤¥×-F¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖMG¡Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¤È¡ÖRG¡Ê¥ê¥¢¥ë¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡Ü¥×¥í¥ÈGN¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥íー¥É¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¯¥·¥¢¤È¤Ï·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë³ÆÉô¥Ñー¥Ä¤òÀ®·Á¿§¤Ç¿§Ê¬¤±¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GN¥É¥é¥¤¥ôµÚ¤Ó¶»Éô¡¢ÇØÉôÁõ¹Ã¤ËÊÌÇä¤ê¤ÎLED¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¬Â¤·Á¤Î¥×¥í¥ÈGN¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥íー¥É¥Ö¥ì¥¤¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢MG´ð½à¤Î¿ô¡¹¤ÎÉðÁõ¤Ç¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢ ¥¿¥¤¥×-F¡×¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¯¥·¥¢¤È¤Ï·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ëÆ¬Éô¡¢¶ßÉô¡¢¼ó¸µÉô¡¢¶»Éô¡¢¸ªÉô¡¢Ê¢Éô¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¢ー¥Þー¡¢¥ê¥¢¥¢ー¥Þー¡¢ÏÓÉôÂ¦ÌÌ¡¢É¨ÉôÂ¦ÌÌ¤ò¿·µ¬Â¤·Á¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñー¥Ä¤ÎÁªÂò¤Ç¡¢¥¿¥¤¥×F¤È¥¿¥¤¥×F2¤¬ºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊÁªÂò¼°¥¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RG´ð½à¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÉðÁõ¤òÆ±º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢ ¥¿¥¤¥×-F¡×ÍÑ¤Î¿·µ¬¤Î¥ê¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥«ー¥ë¤ä¡¢Í·¤Ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÉðÁõ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢HG¥·¥êー¥º¥¥Ã¥È¤Î³ÆÉðÁõ¤âÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡Ü¥×¥í¥ÈGN¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥íー¥É¥Ö¥ì¥¤¥É¡×»ÅÍÍ¡§ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥×¥é¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/100¥¹¥±ー¥ë ÁÇºà¡§PS¡¢PE¡¢ABS¡¢EVAC
¡ÖRG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢ ¥¿¥¤¥×-F¡×»ÅÍÍ¡§ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥×¥é¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/144¥¹¥±ー¥ë ÁÇºà¡§PS¡¢PP¡¢PET¡¢ABS
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨¼Ì¿¿¤Î´°À®ÉÊ¤ÏÅÉÁõÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«È¯ÅÓÃæ¤Î»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£