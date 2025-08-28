白Tとデニムだけで「こんなに変わる」コーディネートが可愛くなる着回しのテクニック





着回すのは「白Tとデニムだけ」

いい意味でクセがない、包容力のある白Ｔ＋デニム。まるでワンピースのように、その日の気分に合わせて自由に足し引きできるのも「着慣れた安心感」がどこかにあるから。キャッチーなデザインや、機能的なのにあか抜けるルックスなど、定番の空気をガラッと変える着回し方の実例集。







余白のあるサイズ感・正統派な色

【着回すTシャツとデニム】

白Tシャツ 15,400円／CaRouseLamBRa（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） デニムパンツ 23,100円／カルバン・クライン（カルバン・クライン カスタマーサービス） レディなアイテムと合わせて、そのギャップが映える、ユニセックスなサイズ感をセレクト。







品位を上げるゴールドジュエリーでクラスアップ

白T、デニムパンツは着まわし。ラフな上下だからこそ、存在感のあるデコラティブなゴールドジュエリーが映える。腕、指、耳に1つづつ。シンプルでカジュアルな白Tとデニムだからこそ、そんなジュエリーも悪目立ちせず目を引くポイントに。 ゴールドイヤリング／アビステ ゴールドブレスレット／プティ・モーメント、ゴールドリング／デア・ディア（ともにZUTTOHOLIC）







浮かれた柄でも浮かないモノトーンドットの奥ゆかしさ

白T、デニムパンツは着まわし。キレイ色や柄のジャケットやカーディガンを合わせやすくなるのも、白Tとデニムならでは。たとえばノーカラーのドット柄ジャケット。黒をベースにした細かな白ドットなら、浮かずにほんのりクラシックな淑女ムードに。 ドット柄ジャケット／サンタモニカ原宿店 髪につけたリボン／TSURU By MARIKO OIKAWA







