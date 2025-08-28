今季11試合目で待望の白星

【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、5回9奪三振1失点で復帰後初勝利を飾った。打っては5打数1安打。試合後のインタビューでは「（チームが）2連勝していたので、いい勝ち方してましたし、ゲームをつくることを心がけていました」と語った。

この日は3つの三振を奪うなど、効果的に決まったカーブについて「この間登板が終わった後に、ゲームの中で試したいと思っていた」とコメント。投球内容について「カーブとスプリットをしっかり試しながら投げたいなと思っていたので。いいところあり、悪いところありでしたけれど、なんとか5回までしっかり投げ切れたので良かったなと思います」と振り返った。最後は英語で「Thank you」と言い、インタビュアーと握手を交わした。

2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶりとなる勝ち投手だった。初回は先頭フリードルに初球を左前打とされたが、後続を空振り三振に仕留めるなど無失点で終えた。2回には1死から連続四球を与え、2つの暴投で1死二、三塁のピンチを招くも、2者連続三振で得点を許さなかった。

3回のマウンドは1死からマルテにソロ本塁打を浴びて先制を許すも、4回はラックスをカーブで空振り三振に仕留めるなど3者凡退。チームはその裏、大谷の右前打から一挙4点を奪って逆転した。

5回は1死からマクレーンをスライダーで空振り三振に仕留めるなど、15球で3者凡退。今季11度目のマウンドは復帰後初めて5回を投げ切り、87球で降板。今季自己最多の9奪三振をマークした。

打者とては、初回の第1打席は左飛。4回先頭の第2打席では右前打を放ち、その後同点のホームを踏んだ。5イニングを投げ終わった直後の第3打席では遊ゴロだった。第4打席では左中間へライナーを放つも、相手中堅手の好守に阻まれ中直。第5打席は大飛球を放つも、フェンス手前の左飛だった。（Full-Count編集部）