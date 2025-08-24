【SWEET STEADY（スイート ステディ）とは？】メンバー詳細プロフィールや注目楽曲解説まで、かわいい＆実力派グループすいすての魅力を徹底解剖

【SWEET STEADY「YAKIMOCHI」を元記事で視聴する】

KAWAII LAB.として初めてメンバー全員に活動歴がある実力者揃いの7人組グループ、SWEET STEADY（スイート ステディ）。メンバープロフィールと注目楽曲から、かわいいだけじゃないすいすての魅力を紐解こう。

■SWEET STEADYとは？ かわいいを集めたKAWAII LAB.発の7人組

SWEET STEADY（読み：スイート ステディ）

・デビュー：2024年3月4日

・デビュー作品：「始まりの合図」

・メンバー：奥田彩友 / 音井結衣 / 栗田なつか / 塩川莉世 / 庄司なぎさ / 白石まゆみ / 山内咲奈

・ファン呼称：すいでぃー

原宿から世界へ向けて日本のポップカルチャーを発信するカルチャープロダクション、アソビシステムが立ち上げたアイドルプロジェクト“KAWAII LAB.”からデビューしたSWEET STEADY（スイート ステディ）。

アイドルデビューを目指すKAWAII LAB. MATESの15人の候補生からメンバーが選ばれ、グループが結成。メンバー全員がアイドルとしての活動経験があるのが特徴だ。

SWEET STEADYが掲げるコンセプトは“花束”。グループ名には“かわいい（SWEET）”を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をするなかで“着実に（STEADY）”一歩ずつ成長してほしいという想いが込められている。

また、ファンネームは“すいでぃー”と名付けられた。

2024年3月4日にデジタルシングル「始まりの合図」でデビューすると、すぐに“すいすて”の愛称で親しまれるように。

また、TikTokで話題の楽曲を収録した2024年12月18日リリースの1stシングルCD「ぱじゃまぱーてぃー！ / ダイヤモンドデイズ」で、オリコンウィークリーランキング2位を獲得している。

▼【MV】SWEET STEADY「ダイヤモンドデイズ」

すいすてはライブ人気も高い。

デビューから 約3ヵ月で行われた初ワンマンライブでは、1,000人以上を動員！さらに、2025年3月には結成1周年を記念するワンマンツアーを開催し、こちらも大成功を収めた。楽曲の良さとパフォーマンス力でファンの心を掴んでいる。

■ まるで花束！多彩なかわいさが揃うメンバープロフィール

奥田彩友（読み：おくだ あゆ）

・生年月日：2001年1月7日生まれ

・メンバーカラー：青

アソビシステムのIDOLATERでの活動経験があり、AYU OKUDA名義でソロ活動も行っている“あゆちゃん”こと奥田彩友。

高身長のクール系美人で、雑誌『Zipper』のモデルも務めている。自身で衣装を手作りすることからも、器用さとセンスを感じられるだろう。

グループ内では、特に手足の長さを活かしたダイナミックなダンスが特徴だ。いっぽうで歌声は愛らしく、心地よい響きを持っている。

普段は、ふわふわしたしゃべり方と温かな人柄で周囲を和ませているが、少ない言葉数の中で放つ一言の切れ味が抜群なところも魅力だ。

カッコよさとかわいさのギャップが堪らない。

音井結衣（読み：おとい ゆい）

・生年月日：2001年1月9日生まれ

・メンバーカラー：水色

童顔な顔立ちで小動物のようなビジュアルの“おゆい”こと音井結衣は、メンバー唯一のバイリンガル。

幼少期はアメリカに住んでおり、周囲から日本語よりも英語が得意と言われるほど堪能だ。

アイドルに強い憧れを持ち、notallとして活動を始めた。ファンを幸せにしたいという想いで努力を続けている。

特徴的な声は柔らかく、親しみやすさがある。笑顔やウインクなど、巧みな表情管理に惹きつけられるだろう。

また、小柄ながらステージ上ではキレのあるダンスで存在感を放っており、広い視野でメンバーをよく見て、しっかりとフォローするグループのお姉さん的存在。

栗田なつか（読み：くりた なつか）

・生年月日：2002年7月19日生まれ

・メンバーカラー：ピンク

ベビーフェイスな“なつか”こと栗田なつかは、京都府出身のおっとり癒し系。はんなりとした京都弁と明るいキャラクターで女性ファンが多く、赤ちゃんのようにかわいがられている。

3歳から習っていたバレエ経験とW.ダブルヴィーとして活動したアイドル経験を活かし、可憐でありつつも力強さを感じさせるダンスで魅せる。

歌声は落ち着いていて大人っぽい。

見た目とギャップのある低音も出せて、楽曲に合わせて自在に変化する歌唱にハマること間違いなし！

コスメの知識が豊富で、美容に関わる資格を複数保持している。好きなものを突き詰めている点から、芯の強さが伝わってくる。

塩川莉世（読み：しおかわ りせ）

・生年月日：2000年7月31日生まれ

・メンバーカラー：紫

転校少女のメンバーとして長年活動していた“りせちゃん”こと塩川莉世は、高い歌唱力でグループを引っ張る存在だ。突き抜けるように力強く響く爽やかな高音と表現力の高さで、どのような楽曲でも歌いこなす。

ダンススキルも高く、指先まで美しいしなやかなダンスにも魅了される。

面白いことが好きな天真爛漫な性格も魅力的。ポジティブで負けず嫌いなところが、スキルの成長にも繋がっているのだろう。

パフォーマンス中の溢れる笑顔を見ていると、きっと幸せな気持ちになれるはず。

料理が得意で、メンバーによく振る舞っていることからも温かく優しい人柄が垣間見える。

庄司なぎさ（読み：しょうじ なぎさ）

・生年月日：2000年10月29日生まれ

・メンバーカラー：オレンジ

“なぎゅ”こと庄司なぎさはAKBの研究生から活動を始め、ハープスターのセンターを務めるなど長いアイドル経験がある。

アイドルとして挑戦を続ける熱いハートの持ち主だ。整った顔立ちと小さな顔で、美しさとかわいさを併せ持つルックスが魅力。

チアダンスを得意とし、正確でキレのあるダンスパフォーマンスに定評がある。

歌声もクリアで聴きやすく、パフォーマンスを心から楽しんでいる姿に、観ているだけで元気をもらえるだろう。

グループのムードメーカー担当。楽屋でも常にメンバーを楽しませたり、笑わせたりしており、グループ愛に溢れている。

白石まゆみ（読み：しらいし まゆみ）

・生年月日：2000年12月27日生まれ

・メンバーカラー：赤

端正なルックスと品のある雰囲気が魅力で、顔面国宝とも称される“まゆみん”こと白石まゆみ。豊富な舞台経験を持ち、演技やバラエティまで幅広くこなすオールラウンダーだ。

柔らかく透明感のある歌声は時に色気も感じさせ、楽曲に華やかさをプラスする。

体幹と高身長を活かした伸びやかなダンスにも注目してほしい。

東京flavorとして活動していた頃から赤色担当で、内に熱い想いを秘めている情熱的な一面も。真面目で一生懸命ゆえに不器用なところも愛されるポイントだろう。

プライベートでは美容が好きで、エステによく通っている。今後も美しさに磨きがかかっていくに違いない。

山内咲奈（読み：やまうち さきな）

・生年月日：2004年 2月29日生まれ

・メンバーカラー：黄色

わんふぁす！での活動経験があるグループ最年少の“さきなてん”こと山内咲奈は、明るく真面目な頑張り屋。その性格を活かし、デビュー時からのパフォーマンスの成長が著しいメンバーだ。

歌が得意ではないと公言していたが、今ではパワフルな歌声と幅広い表現力を強みに、歌唱面でグループを支える存在となっている。

ダンスは元気いっぱい！パフォーマンス中の笑顔やファンサービスも人一倍。

アイドルとしての揺るぎないポリシーを持ち、ファン想いなところにも惹きつけられる。

普段はふとしたときに出る関西弁がかわいい妹キャラで、女性ファンからも妹のように愛されている。

■注目したい！すいすての3つの推しポイント

◎ダンス、歌はもちろん！表情管理も完璧な華のあるパフォーマンス

すいすてメンバーの歌声には芯があり、言葉一つひとつをしっかりと届けてくれる。

さらに透明感のある声や甘めの声など、異なる特徴を持つ歌声がバランスよく混ざっているため、聴いていて心地よい。

パフォーマンス面では、キレのあるダンスと巧みな表情管理が持ち味だ。

例えば、デビュー曲「始まりの合図」では、キラキラした笑顔で楽しそうに踊る様子が印象的。いっぽう、ダンスナンバーの「ミチシルベ」では力強いダンスと美しいフォーメーションにより、クールさが際立っている。

メンバー全員が自分の見せ方を熟知した華のあるパフォーマンスに心を奪われるだろう。

◎“着実に成長している”と体感できるストーリー性

すいすてがほかのグループと違うのは、メンバー全員がアイドル経験者というバックグラウンドだ。

結成前からアイドルとして歌やダンスのスキルを磨いてきた彼女たちだからこそ、デビューの時点で優れたパフォーマンス力を発揮してきた。

しかし彼女たちのすごいところは、デビュー後も努力を積み重ね、成長を続けている点にある。

YouTubeで公開しているパフォーマンスビデオやライブ映像を観れば、メンバー一人ひとりの成長をはっきりと感じられるだろう。

それまで培ってきた実力に満足せず、さらに輝こうと努力する姿から目が離せない。

◎SNSとの親和性がバツグン！

すいすてはSNSでもたっぷりと魅力を伝えてくれている。

TikTokのダンスチャレンジ動画やInstagramの個性溢れる投稿など、積極的なセルフ発信で素の表情が見られるのがいい。

メンバー各々のキャラクターがよくわかり、推しを見つけやすい。また、自然体のやり取りからメンバー同士の仲の良さも垣間見え、ほっこりした気持ちになれるだろう。

さらに、SNSとの親和性の高さからファンとの距離も近い。日々の投稿をチェックすることでメンバーを身近に感じられるのは、ファンにとって貴重でうれしい体験だ。

■聴いておきたい ！SWEET STEADY 愛され曲5選

「YAKIMOCHI」

2025年8月20日リリースの2ndシングル収録曲。好きな人に自分だけを好きでいてほしいと願う恋心を歌ったアイドルソングだ。

ノリやすいポップな曲調に乗せて歌われる切ない気持ちに、胸がキュンとするはず。サビで繰り返される“いや、いや”のフレーズが癖になる。

MVではカラフルなハートの風船やセットに囲まれて、メンバーがヤキモチを焼くかわいい表情が堪能できる。公開から1ヵ月で23万回再生を突破した（2025年8月現在）。

「ぐっじょぶ！」

2ndシングル収録曲。MVは129万回再生を記録している（2025年8月現在）。

すいすてがファンの幸せを願ってくれる自己肯定感爆上がりソングだ。ポジティブな歌詞と躍動感のあるダンスで楽しませてくれる。1サビ前の“生きてるだけでみんなえらいっ！”のフレーズに、心が軽くなった人は少なくないだろう。

本作のMVでは、メンバーのソロシーンとパフォーマンスシーンが中心となっている。推しから褒められている気分を味わえるだろう。

「SWEET BLOOM」

2025年4月9日リリースのデビュー1周年記念ソング。MVは公開されていないが、1周年記念ツアーライブ映像で楽しめる。

デビュー曲タイトルの“始まりの合図”が歌詞に含まれているのが印象的だ。2年目に突入したすいすてだから歌える未来への決意表明が心に響く。

“泣き虫だった少女”と歌う庄司なぎさの心のこもった歌声がメンバーの過去を想起させ、ぎゅっと心を掴まれる。

歌劇『アイーダ』より「凱旋行進曲」のサンプリングに合わせて指揮する振り付けは、一緒に真似したくなる。

「ダイヤモンドデイズ」

1stシングルCDの表題曲にもなっている王道ラブソング。好きな人と過ごす日常の煌めきが、儚げなメロディに乗せてまっすぐに歌われている。

塩川莉世の華麗な歌い出しから始まり、全員の歌声と歌唱力を堪能できる名曲だ。ライブでは奥田彩友と栗田なつかのペアダンスも見どころ。

MVは進路に悩む白石まゆみが友人たちの助けを得て自信をつけるストーリーで、青春感が感動を呼ぶ。225万回再生を突破し、さらに伸び続けている（2025年8月現在）。

▼【ライブ映像】SWEET STEADY / ダイヤモンドデイズ Live at 『ぱじゃまぱーてぃー！ / ダイヤモンドデイズ』リリース記念ライブ＠ヒューリックホール東京

「なんてねっ！」

2024年4月5日リリースの3rdシングル。すいすてらしいキュートさが詰まった恋の歌だ。

初ワンマンライブに向けてリリースされ、1年越しに公開されたMVは44万回再生を超えている（2025年8月現在）。

“たったらりら たったららりら”のフレーズに合わせたかわいい振り付けが息ぴったりで、楽しい気持ちになれる。

山内咲奈が歌う元気な“なんてねっ！”が、曲のラストを飾るのにぴったり。MVではメンバーたちのオフショットも楽しもう。

■SWEET STEADYの最新情報をチェック

実力者揃いでありながらも成長を続けるSWEET STEADYが、これからどのような花束となるのか楽しみだ。ぜひ最新情報を逃さずチェックしてほしい。

