【四季ナツメ チャイナ服Ver.】 2026年4月 発売予定 価格：38,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アリスグリントより、2026年4月に発売予定の1/3.5スケールフィギュア「四季ナツメ チャイナ服Ver.」。こちらは、ゆずソフトの恋愛アドベンチャーゲーム「喫茶ステラと死神の蝶」に登場するヒロインの1人「四季ナツメ」を立体化したものだ。

今回は、ナツメが屋台を成功させるために購入したチャイナ服を身につけた姿で再現されている。なんといってもサイズが大きめの作品であるため、部屋に飾っておくだけでもかなり目立つ存在となってくれること間違いなしだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約300mmだ

チャイナ服に合わせて、お団子ヘアで髪をまとめているこちらのナツメ。髪飾りに赤い花がつけられているなど、なかなかおしゃれだ。フィギュアとしてサイズが大きいということもあり、複雑にまとめられている髪型も細かく造形されているのがわかる。

ちなみに今回展示されていたのは通常の少し困ったような表情だが、それとは別にあみあみ限定版には「怒り顔」のフェイスパーツも付属している。どちらもキュートだが、その日の気分に合わせて付け替えて飾るのも良さそうだ。

サイズは大きいが可愛らしさは変わらない！

お団子ヘアも似合っている

花の髪飾りがつけられている

ナツメが身につけているチャイナドレスは、胸元が強調されたようにも見えるピッチリとしたスタイルだ。先ほどのフェイスパーツとは別に、胸元あたりがはだけて下着が見えているような姿を再現できる差し替えパーツも同梱されている。

こちらはあみあみ限定版の「怒り顔」フェイスパーツだ

赤いチャイナ服がかわいい

体のラインがよく出ている

今回は、購入したチャイナ服のサイズが小さすぎて、恥ずかしながら手で押さえているといったポーズが再現されている。一生懸命下着を隠そうとしているが……それでも少しはみ出してしまっているところはご愛嬌といったところだろう。

チャイナ服のサイズが短すぎた!?

柔らかそうな手だ

膝立ちしているポーズになっている

こちらの「四季ナツメ チャイナ服Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約前に実物を自分の目でチェックしておきたいという人は、この機会を逃さずお店に遊びに行ってみよう！

