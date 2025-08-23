本拠地レッドソックス戦

米大リーグ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は22日（日本時間23日）、本拠地でのレッドソックス戦に「3番・DH」で先発出場。初回の第1打席、微妙な判定が続いて見逃し三振に倒れると、米ファンから怒りの声が続出した。

初回1死一塁でレッドソックスの先発右腕ベロと対峙したジャッジ。1ボールからの2球目は外角低め、3球目は内角低め、4球目も内角低めへ。全てストライクのコールで三振を喫したジャッジは、最後は驚いたように一瞬、動きを止めた。

あくまで目安だが、中継で示されるデジタル表示のストライクゾーンからはいずれも外れていた。米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門番組「トーキン・ヤンクス」は、Xに「アーロン・ジャッジはストライク0で三振した」とこのシーンの動画を投稿。米ファンからは怒りの声が続出した。

「冗談だろ」

「2025年にこんなことが起きるなんてどうなっているんだ」

「これはひどすぎる」

「信じられないよ」

「狂っている」

「今まで見た中で最悪だ」

「マジで馬鹿げている」

ジャッジはこの試合が始まるまでに117試合出場で打率.329、40本塁打、92打点をマークしている。



