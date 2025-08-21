¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡×¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤¬¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¡ÖS.H.Figuarts ¥µ¥¤¥¯¥í¥ó2¹æ¡×¤âÅÐ¾ì
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡Ë¡×¤È¡ÖS.H.Figuarts ¥µ¥¤¥¯¥í¥ó2¹æ¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡Ë¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ8·î22Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー THE NEXT¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤ÈÈà¤¬¾è¤ë¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥µ¥¤¥¯¥í¥ó2¹æ¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
S.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡Ë
8·î22Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
2026Ç¯2·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§9,900±ß
¡¡·àÃæ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー1¹æ¡¿ËÜ¶¿ÌÔ¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡Ë¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ä¡¢¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ª¡¢Ê¢Éô¡¢ÂçÂÜÉô¡¢ç½Éô¤Ê¤É¥Þ¥Ã¥·¥Ö¤ÊÂÎ·¿¤ò¿·¤¿¤ËÂ¤·Á¤·¡¢¾å²¼¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Éþ¤Î¼Á´¶¤äÁ´¿È¤Î¥·¥ï¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÄÉµá¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤ÎÊ£´ã¤Ç¤¢¤ëC¥¢¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡£ÈëÌ©·ë¼Ò¡Ö¥·¥ç¥Ã¥«ー¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ¬Éô¥Þ¥¹¥¯¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Ê¤É¤Î½ýÀ×¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¥ª¥Õ¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー THE NEXT¡×¤Ë¤Æ¡Ö°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤ò±é¤¸¤¿¹âÌîÈ¬À¿»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢´é¤Î¹ü³Ê¤«¤éÂ¤·ÁºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·à¾ì¸ø³«»þ¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Î¡Ö°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
S.H.Figuarts ¥µ¥¤¥¯¥í¥ó2¹æ¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡Ë
8·î22Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
2026Ç¯2·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§11,000±ß
¡¡ÆÃÄ§Åª¤ÊÎ®Àþ·Á¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò»ý¤Ä¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ë¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¸«¤¿ºÝ¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÂº½Å¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃíÎÏ¤ò¤·¤ÆÂ¤·Á¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥«¥¦¥ë¤ä¥Þ¥Õ¥éー¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Âç·¿¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤¬¥Ùー¥¹¤Î¼ÖÂÎ¤ò¡ÖS.H.Figuarts ¥µ¥¤¥¯¥í¥ó1¹æ¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡Ë¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤¯¾å²ó¤ë¥µ¥¤¥º¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¯¥êー¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ÖÂÎ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤ÏÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¡£¥Þ¥Õ¥éー¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤Ê¤É¡¢³ÆÉô¤Ë¶âÂ°´¶¤Î¤¢¤ëºÌ¿§¤â»Ü¤·¼Á´¶¤òÄÉµá¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î²ÄÆ°¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¡¢¸åÎØ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¿½Ì¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¡£ÀìÍÑ¤Î¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤¿·Á¾õ¤È¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤ò¥ì¥Ðー¤Ë¤«¤±¤¿·Á¾õ¤Î2¼ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡Ë¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤ò¾è¤»¤¿¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤â²ÄÇ½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Üー¥Ê¥¹¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーTHE NEXT¡Ë¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼ê»ý¤ÁÍÑ¥Þ¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¡£
¡ÚS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡Û- º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼° (@t_features) August 20, 2025
¹âÌîÈ¬À¿¡ßÄ¹¼®¶Á ¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åーÂÐÃÌhttps://t.co/lJtTnqWUrH
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー THE NEXT¡Ù°ìÊ¸»úÈ»¿ÍÌòÇÐÍ¥ #¹âÌîÈ¬À¿ »á¤È¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¸¶·¿Ã´Åö¡¦GB2 #Ä¹¼®¶Á »á¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡ª
Åö»þ¤ÎÏÃÂê¤ä¾¦ÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢É¬¸«!!#t_shf #²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー pic.twitter.com/AUaRA4vMyd
(C)2007 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç