穿くだけで「脚長・細見え」ラクなのにスタイル良く見えるボトム





ラクなのに「穿くだけでスタイルUP」

余計な小細工は不要。穿くだけで必然的にスタイルアップがもくろめる「なかなか無い」こだわりのボトムをピックアップ。トップスもボトムもシンプル。そこで差が出るシルエットやスタイル良く見えるバランス。そんな理想が「穿くだけ」でかなう、自信が持てる名品をお届けします。







縦のラインを強調する黒パンツで「ハンサムな美脚」

脚をすっきりと見せながら体型もカバー。ワイドなシルエットながら、落ち感の美しいドレープが縦のラインを強調し、自然な脚長効果を実現。足元は黒のパンプスで統一感を出し、さらなる美脚効果を狙って。黒ワイドパンツ／ビロット（THI RD MAGAZINE） グレーリブタンクトップ／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店）







やさしく柔らかいニットパンツ

スキンコンシャスなトップスをあったかい配色と素材で整えて。例えばセンシュアルなムードが漂う肌感のあるトップス。合わせるボトムは重めの素材や、暖かみのある素材が有効。「上は軽く・下は重め」。この落ち着くバランスの主役としてサマーニットはパンツやスカートも視野に入れて。 ボディースーツ／TW ヌードベージュニットパンツ／SeaRoomlynn







「隠れて・上がる」うれしいスカート

腰の位置が必然的に上がって見えるハイウエスト。さらにロング丈なら脚も長く見える。そして気になる脚線は巧妙に隠しながら、美しいシルエットを作り出す。そんな「穿くだけで簡単にバランスのいい美脚」が手に入る、うれしいスカート。

デニムの重みにより、落ち感もキレイに出るフレアスカート。生地に厚みがあることで腰付近の肉感を拾わず、ウエストはきゅっと・腰から下は美しく広がるスタイルアップシルエットに。デニムブルーやカットオフのすその抜け感が、素材の重量感を軽やかに見せてくれる。 デニムスカート／HAIKURE（ショールーム ロイト）







