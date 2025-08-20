J１・J２・J３の全カテゴリーでプレー。プロキャリア10年以上のベテランGKがJ２徳島からJ１上位クラブへ完全移籍
2025年８月20日、GK永井堅梧（30歳）が徳島ヴォルティスから柏レイソルに完全移籍で加入。背番号は「29」になる。
1994年11月６日生まれの永井は、184センチ、体重80キロと恵まれた体躯の持ち主だ。2013年に松本山雅FCでプロキャリアをスタートさせると、カターレ富山、徳島、ギラヴァンツ北九州、清水エスパルス、横浜FCでキャリアを重ねている。そのキャリアは10年以上に及び、J１・J２・J３の全カテゴリーでプレー経験があるベテランだ。
特にJ３では通算99試合に出場しており、下部リーグでの経験が豊富。J１では横浜FC時代の2023年に18試合に出場し、トップカテゴリーでの実績も残している（今季はJ２リーグで出場なし）。
今回の移籍決定を受け、本人は以下のようにコメントしている。
「この度徳島ヴォルティスから移籍してきました永井堅梧です。伝統のあるクラブの一員になれることを嬉しく思います。サポーターの皆さんと共に最後まで闘い抜き、J１優勝を成し遂げたいと思います。応援よろしくお願いします」
現在J１リーグ上位の柏で、リーグ制覇という目標を叶えられるか。チームを支えたい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
