【最後の1ページにゾク…】「怖いどんでん返し」が待ち受ける短編ホラー！命を救う“ロープ”に隠された真実【作者に聞く】
昼休みや通勤・通学のちょっとした隙間時間には、短時間で読めるショート漫画がおすすめだ。「想定外」「予測不能」な作品をSNSで発表している、誰でもないさん(@daredemonaidare)の漫画「結び目」を紹介する。
■予測不能な展開で読者を驚かせるショートホラー『結び目』
この漫画は、なくした大事なものと引き換えに結ばれたロープが、友人の命を救うことになるという意外な展開で読者の意表を突く。作者の誰でもないさんは、ホラー漫画を描くにあたって大きな影響を受けた作品として、『地獄先生ぬ〜べ〜』や『人志松本のゾッとする話』、『世にも奇妙な物語』などを挙げている。
「怖いという感情を引き起こされることへのワクワク、意外な展開への衝撃など、そういった興奮をもたらすものを『自分でも描けたらよいな』と思えることが、自分への影響と言えるのではないか」と語る。
■中盤以降の予測不能な展開
こうした意外性のある展開にこだわる理由について、誰でもないさんは「話の基本はやはり起承転結だと思うので、転じる流れは入れていきたい」と話す。ただ、内容が読者に伝わりきらない場合もあったようで、「漫画の見せ方の工夫はもっと必要かもしれない」と、今後の課題についても考えているようだ。
静かな始まりから、中盤以降の予測不能な展開に引き込まれる本作。ショート漫画という手軽さもあり、隙間時間にもぴったりだ。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
