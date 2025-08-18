8月13日、声優で歌手の櫻井智さんが多臓器がんによって53歳で亡くなった。

90年代の声優ブームの一翼を担った櫻井さんは『マクロス7』や『怪盗セイント・テール』、『るろうに剣心』など数々のアニメ作品に出演。近年も『ポケットモンスター』の人気キャラクター・シロナ役を演じ、話題となった。

そんな櫻井さんの公式Xアカウントで16日、《櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました》と発表された。

投稿によると、櫻井さんは《病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んで》いたという。突然のお別れにファンが悲しむなか、櫻井さんの“最後の投稿”に注目が集まっている。

櫻井さんは本来であれば、17日にライブイベント「TOMO夏2025ライブ！」をおこなう予定だった。

しかし、亡くなる3日前である10日、Xで《先週、病院の検査に行ったら緊急入院になってしまいました なんとかライブに向けて復帰しようとしていたのですけれど、ドクターストップがかかってしまい、残念ながらライブを中止しなければならなくなってしまいました》と綴り、緊急入院とライブの中止を報告。

続けてライブを楽しみにしていたファンに謝罪し、こうコメントした。

《またみなさんとお会いできるようにがんばりますのでちょっとお時間くださいね》

復帰への意欲を見せていた櫻井さん。まさか、その3日後に帰らぬ人となるとは――。ファンは櫻井さんの最後の投稿に対し、戸惑いと悲しみの声を寄せている。

《まさかこの告知の3日後に亡くなるなんて…》

《この投稿から3日で亡くなってしまったなんて信じられないね》

《10日の日にはまだ投稿も出来るくらいお元気そうなのに…》

《最後のツイート。まだ、希望に満ちた内容なのにまさか一週間も経たないうちに天に旅立ってしまうとは…。ご冥福をお祈りします》