この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「即日入場チャンネル」で工場転職のプロ・ケンシロウさんが『【工場 勤務】辞めたいと思う瞬間....』と題した動画を公開。自身の工場勤務経験を元に、「工場仕事を続けられるのに、しんどいしんどいと文句ばかりで仕事をすぐ変える人はお先真っ暗になる」と強い警鐘を鳴らした。



動画では、工場勤務の中で「辞めたい」と思う瞬間や、その理由について自身とゲストの体験談を交えながら詳細に解説。ケンシロウさん自身も現役時代には「現場でよく怒られて辞めたいと思ったことが正直何度もあった」と語り、「工場は一見未経験でも稼げる良い仕事と見られがちだが、実際は過酷な労働環境や大きなプレッシャー、単純作業の繰り返し、人間関係、将来的なスキルの不安などから悩みが尽きない」と工場勤務のリアルを明かした。



また、「工場の現場では、体力の限界だけでなく『ずっと同じことをやり続けて10年、20年続けられるのか』と将来への不安も大きい」とも吐露。人づきあいを避けて工場を選ぶ人も多いが、「上司や同僚との多少の人付き合いは不可欠。頼れる人間関係がないと、ちょっとしたことで余計にストレスを感じる。『人と関わりたくない』が理由だと却ってしんどくなるよ」と現場ならではの視点を交えた。



さらに、「工場のスキルは他の業種で活かしにくく、単なる一時的な金稼ぎだと割り切れていればいいが、長く続けるなら最低限の我慢が必要。それでも『本当にしんどい、体を壊してしまいそう』なら無理せず辞めた方がいい」とアドバイス。一方で、「文句を言うだけで努力しない人は何も変わらない。努力すれば道は開けるし、夢を叶えやすい」と努力の大切さも強調した。



動画の締めくくりでは「今日の動画が参考になった、勉強になったと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。SNSでのシェアや転職無料相談もお気軽に」と呼びかけ、「基本は我慢しながら努力し、状況を自分で変えていってほしい。それができないと、本当にお先は真っ暗です」とメッセージを送った。