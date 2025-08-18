イラストレーターのさわぐとまとさんの漫画「初めて知ったパン」がインスタグラムで1万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

パン屋で、一度に5つも購入しようとする女性に驚くパンたち。「袋に入りきらないでしょ！？」などと抗議の声をあげるのですが…という内容で、読者からは「かわいすぎる！」「パンたち側は、こんな気持ちだったのですね（笑）」などの声が上がっています。

パンたちの抗議にほっこり

さわぐとまとさんは、インスタグラムで作品を発表しています。さわぐとまとさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「初めて知ったパン」を描いたきっかけを教えてください。

さわぐとまとさん「パン屋さんで陳列されているパンたちを見たときに、『こんなにたくさんあるなら、みんなでずっと喋ってそうだよな〜』と思ったからです。今作のネタは、『選ばれた子たちが喜んでいるのではなく、悲しんでいるとしたらどんな理由だろう』という逆の気持ちから考え、ストーリーができ上がっていった感じです」

Q.ご自身では、よくパンを買いますか。

さわぐとまとさん「以前はよく買っていたし、食べていたのですが、私が小麦粉に弱く、すぐに眠くなってしまうので、最近はたまに買う程度にしています。とても甘党なので、味はチョコやホイップのパンが好きです」

Q.パンを購入したときは、個別に袋に入れてもらった方がうれしいですか。

さわぐとまとさん「個別は確かにうれしいけれど、一緒でもまったく気にしないです。むしろ一緒の方が、袋を持ったときに『収穫しました感』があってかわいいと思っています。『森の動物のお母さん』になりたい気持ちです」

Q.甘いパンと総菜パンが一緒に入れられても、気にしないですか。

さわぐとまとさん「かわいいと思います。作中のパンたちのように『ギチギチ〜』って言いながら、持ち歩きたいです。でも、普段そういうセットが売られているのを全然見かけませんし、私の漫画のパンたちも嫌がっていたので、今回は『やだねえ』という意見にしておきます」

Q.もし、さわぐとまとさんがパンの立場なら…。「個別」と「まとめて」どちらがいいですか。

さわぐとまとさん「私は絶対にまとめられたいです。超絶さびしがり屋なので、みんなでギチギチになりながら、女子会を開いて、ペラペラと喋りまくりたいです。個別に分けられてしまったら、袋を破って抜け出し、仲間のところに意地でも入り込みます」

Q.漫画「初めて知ったパン」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

さわぐとまとさん「『これって個室だったんだ』『大丈夫だから安心してね』などといったコメントをいただきました。パンに思いやりのある人たちが多く、『みんな、パンが好きなんだなあ』と思いました。私自身も袋に詰められているパンを見たときは、優しい目でパンたちを見守りたいですね」