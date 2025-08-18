¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô630Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¦¤Ï¤Í¤Þ¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤é½Ð±é¡ØTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡Ù
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤Ë¤ÏÆ±¾ì½ê¤Ç¡ØTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡Ù
ÎáÏÂKIDS¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì
KIDSÁØ¤«¤éÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡×¤Ë¡¢¹ë²ÚÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¡¢TGC KIDS ¥Õ¥§¥¹¤Ë½éÅÐ¾ì¡£2024Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤Ï¡¢¡È¥®¥ê¥®¥ê¥À¥ó¥¹¡É¤¬TikTok¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï200²¯²ó¤òÆÍÇË¡£Âè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆTGC¥¥Ã¥º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥¤¥È48¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤¢¤ß¤«¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤ß¤Î¤Á¤ã¤ó¡¦¤³¤¿¤¯¤ó¡¦¥Ñ¥Ñ¤¯¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥È¤ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô460Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤³¤¿¤ß¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤«¤éMINO CHANG¤â½Ð±é¡£
¤Þ¤¿¡¢SNS¾å¤Ç¡È¥¯¥»¶¯¤á¡É¤ÊÆ°²è¤¬¡Ö¤ª¤â¤·¤í²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥Ã¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Ë¾Íö¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¶Ã°Û¤Î630Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤Ï¤Í¤Þ¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤«¤é¡¢»ÐËå¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤Ï¤Í¤Þ¤ê¤â½Ð±é·èÄê¡£³Ø¶È¤ä½¬¤¤»ö¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿ÆÀ¤Âå¤«¤é¤Î¶¦´¶¤È»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨2ÉôÀ©
1Éô¡§³«¾ì10:00 / ³«±é11:00 / ½ª±é13:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
2Éô¡§³«¾ì14:30 / ³«±é15:30 / ½ª±é17:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÁ´ÀÊ¡ÛÀè¹Ô¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢°ìÈÌ¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÀèÃåÈÎÇä¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¢¨3ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×
¡üÈÎÇä´ü´Ö
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè°ìÃÆ¡Û½ªÎ»
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂèÆóÃÆ¡Û2025Ç¯08·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00 ¡Á 08·î29Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¡¡¢¨ÀèÃå
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û2025Ç¯08·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00 ¡Á 10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¡¡¢¨ÀèÃå
¡üÇÛ¿®
TGC KIDS ¸ø¼°YouTube
¡ü¥²¥¹¥È
KOGYARU¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¡¢HIMAWARI¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
¤¢¤ß¤«¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¨¥¤¥È48¡Ë¡¢¤Ï¤Í¤Þ¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢MINO CHANG ex¡Ë¤³¤¿¤ß¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Ë¾Íö¡¡¢¨50²»½ç
¡üMC
ÃÝ²¼¡ù¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È