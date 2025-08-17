【OSAJIコラボ】手肌も心も潤う2025年ホリデーコフレ発売

冬の手肌ケアと心ときめくギフトを同時に叶える、OSAJIの2025年ホリデー限定コフレが11月12日（水）より数量限定で登場します。今年はジュエリーブランド「ARTIDA OUD」とのコラボレーションも実現。限定デザインや香りのハンドケア、スペシャルサイズの美容液、ポーチ付きセットなど、贈る人も贈られる人も笑顔になる特別なラインアップです。

限定感あふれる3種のホリデーコフレ

今回登場するのは3種類の数量限定コフレ。オサジ リトリート ハンド コレクション ARTIDA OUD（\7,700）。限定調香のハンド美容液＆ハンドクリームに、天然石をあしらったコラボブレスレットをセット。



オサジ エンリッチバイオセラム スペシャルエディション（\7,700）。美肌菌*¹に着目した美容液のビッグサイズ（60mL）とオーロラポーチの特別セット。

オサジ リトリート ハンド コレクション（\6,380）。美容液、ハンドクリーム、限定ネイルオイル、ベロアポーチ入りの手肌集中ケアセット。

＊1 皮膚常在菌のうち、肌によい働きをする菌のこと

佐田真由美プロデュース♡ツヤ肌へ導く限定ミスト＆マルチバーム

香り・デザイン・ストーリーまで特別

ARTIDA OUDコラボセットは、ベルガモットやフランキンセンスの爽やかさに、シダーウッドやクローブが重なる深みのある香り。

ボトルはピンクブラウンに透け感のあるホワイトロゴをあしらい、洗練された印象に仕上げています。

ジュエリーとスキンケア、双方のブランドが持つ「日常に寄り添う美しさ」を融合した、まさにホリデーならではの逸品です。

今年の冬は、自分も大切な人も潤して

OSAJIのホリデーコフレは、日々のスキンケアを特別なひとときに変えてくれる存在です。上質な香りやデザイン、そして心を込めたケアアイテムは、冬の乾燥から肌を守るだけでなく、大切な人への想いも届けます。

数量限定のこの機会に、自分へのご褒美やギフトに選んで、肌も心も温まる冬を迎えてみてはいかがでしょうか。