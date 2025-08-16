スヌーピーを陰影で表現したバッグ2種が「discord Yohji Yamamoto」より登場！「PEANUTS」は意外にもモードと相性がいい!?
現在、「HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS」をテーマに阪急うめだ本店の各階と阪急メンズ大阪にて開催中の「うめだスヌーピーフェスティバル2025」に、スヌーピーやウッドストック、ピーナッツ・ギャングをモチーフに取り入れた「discord Yohji Yamamoto(ディスコード ヨウジヤマモト)」のバッグ2点が登場！
「discord Yohji Yamamoto」は、日本を代表するファッションデザイナーの山本耀司さんが2014年に設立したラグジュアリーアクセサリーブランド。主にバッグやウォレットといったファッション小物を手がける「ヨウジヤマモト」らしいモードなディテールが魅力だ。
そんな「discord Yohji Yamamoto」が今回のコラボのために制作したのは、「CLASP POUCH」(6万8200円)と「INFINITE」(16万7200円)の2品。
「CLASP POUCH」は、花を持つスヌーピーとウッドストックを型押しで表現した2WAYバッグ。ブランドの定番アイテム「CLASP SHOULDER」をひとまわり大きくし、コンパクトで洗練されたサイズ感に。ショルダーストラップは取り外しでき、クラッチバッグのように手持ちにしたり、ラフに肩掛けすることも可能。クラシカルな口金ディテールは、デザインのアクセントでありながら実用性も兼ね備えている。
一方の「INFINITE」は、ボディ全体にほどこされた刺しゅうが圧巻の1品。描かれているのは、「PEANUTS」のコミック。黒のキャンバス地に同じ色の糸を使うことで、繊細な陰影を表現。また、ドットボタン仕様のハンドルを組み換えることにより、トート、ショルダー、ハンドバッグと3通りの持ち方を楽しめるのもおもしろい。一見、スヌーピーが描かれているとは思えないデザインというのも、意外性やいい意味での裏切りがあってユニークだ。
以上のアイテムは、「うめだスヌーピーフェスティバル2025」だけの限定コレクション。会場のほか、阪急百貨店のオンラインストアでも取り扱いがあるので、「discord Yohji Yamamoto」が解釈する「PEANUTS」の世界観に惹かれたという人はぜひチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
