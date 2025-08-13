◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 健大高崎 ― 京都国際（2025年8月13日 甲子園）

健大高崎（群馬）の石垣元気投手（3年）が13日、史上初の「前年春夏王者の夏初戦対決」となった2回戦の京都国際戦に7回から4番手として登板。甲子園“最速タイ記録“となる155キロをマークした。

最初の打者・清水詩太（3年）の初球に153キロが計測されると、甲子園がどよめいた。2球目は154キロで、3球目のカットボールで空振り三振。次打者の山口桜太（3年）の初球にも154キロ、カウント2―2からファールとなった5球目に155キロを出した。山口にはスライダーをとらえられて右前打を許したが、猪股琉冴（3年）を投ゴロ併殺に仕留めて無失点で切り抜けた。8回、尾角凌（3年）の初球にも155キロを計測した。

2004年に甲子園球場で球速表示が始まって以降、高校球児の最速記録は155キロ。07年夏に佐藤由規（仙台育英）、13年夏に安楽智大（済美）、25年春に石垣が出していた。石垣は準々決勝の花巻東（岩手）戦で8回にリリーフとして登板し、2人の打者に対し155キロを計4度マークした。スカウトの計測では01年夏に寺原隼人（日南学園）が158キロを記録している。

甲子園以外では19年4月の高校日本代表合宿で佐々木朗希（大船渡）がマークした163キロが高校最速とされており、12年夏の岩手大会で大谷翔平（花巻東）が160キロ、24年の秋季関東大会で石垣が158キロを出していた。