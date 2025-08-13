敵地・エンゼルス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間13日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は12日(日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。4試合連続となる43号が飛び出すかどうか、注目が集まる。また、ヒットを記録すると11試合連続安打となり、今季自己最長となる。

大谷は9日（同10日）から3試合連続本塁打を記録中と、好調を維持している。前日11日（同12日）の同戦では、8回1死、右腕アンダーソンの内角カットボールを完璧に捉えた。右翼スタンドへ飛び込む42号ソロ。3試合連発は今季4度目で通算12度目だ。打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度33度だった。

ただ、豪快弾も空砲となった。チームは4-7で敗れ、今季のエンゼルス戦は4戦4敗と白星がないだけに、勝利を掴みたいところである。

ドジャースの先発はエメ・シーハン投手が務める。今季は7試合に登板して3勝2敗、防御率3.00。今季4勝目を狙うマウンドになる。 （Full-Count編集部）