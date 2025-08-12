人気スニーカーが目を引くレゴ®×NIKE第2弾が登場…9月1日に全国で販売開始

8月12日、レゴジャパン株式会社は、複数年にわたるグローバルパートナーを締結したナイキとのコラボレーション第2弾を発表した。

今回は、両社の共同開発によるレゴ®セット「レゴ® Nike Slam Dunk」と「レゴ® Nike Dunk Trickshot」を発売するという。

「レゴ® Nike Slam Dunk」は、レゴ®ブロックで迫力満点のスラムダンクシーンを再現できるセットで、スラムダンクをするまさにその瞬間を切り取ったバスケットボール選手のフィギュアは、ユニフォームやヘアスタイルのカスタマイズが可能だ。





「レゴ® Nike Slam Dunk」

人気スニーカーのNike Dunkが目を引く「レゴ® Nike Dunk Trickshot」は、アイコニックなNike Dunkのレッドカラーのスニーカーを中心に、カラフルな背景やダンクシーンを組み立てて遊べるセット。2種類の表情が楽しめる特別なミニフィギュア付きで、プレイグラウンドを自分だけのステージに変えることができる。

両アイテムともに9月1日より全国のレゴ®ストアや公式オンラインストアなどで販売が開始される。