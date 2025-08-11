この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Ryota「不機嫌な人を“体の大きい子供”と思えば怖くない」迎合に悩む人へ7つの処方箋

YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』のRyota（カウンセラー・作家）が最新動画「【朗報】人への迎合・機嫌取りを止める方法7選／顔色をうかがう人生になっていませんか？」を更新し、人の機嫌に振り回されがちな人たちに向けて、具体的な対処法と考え方のヒントを語った。



Ryotaは冒頭、「人の機嫌で右往左往しちゃう方に、人の機嫌に左右されなくなる考え方、対処法をお話ししていきたい」と宣言。恐怖や不安から“安心”を求めて他人の顔色をうかがってしまう心理を分析しつつ、「動物園のライオンのように、距離を取れば相手の機嫌に怯えなくて済む」と職場や家庭で実践できる“相手から得る情報を減らすこと”をまず提案した。



続いて「普段の相手との関係性を考えよう」とアドバイス。「お互い良好な関係なら多少の失言で壊れたりはしない」とし、「謝罪できる関係性なら必要以上に気にしないことが大切」だと語る。



特に印象的なのは、「相手にご機嫌を強いるのをやめてほしい」と強調した点。「自分ができないことを他人にも求めるのは不自然。機嫌が良い日も悪い日もあって当然なんです」とし、「相手の感情は操作できない」とバッサリ。「人の機嫌に怯えて過干渉になると、逆に人が離れていく原因にもなる」と警鐘を鳴らした。



また、課題の分離にも言及。「人の課題に手を出すと依存されたりこっちも面倒になる。機嫌が悪い人を“体の大きい子供”と捉えてみてほしい」とわかりやすく例え、「大人になっても自分の不機嫌に気づけなかったり、解消できない状態は子供と一緒。困ってるだけだから怖がることはない」と最も大きな視点転換を促した。



そのうえで、「自己評価の割合を高め、人と適切な距離を取ることが大切。嫌われても生きていけると気づくことで自己評価は自然と上がる」と力説。さらに「機嫌の理由を聞いても、むやみに取ろうとしなくていい。“媚びを売る”ような八方美人行動も、本当に大切な人を遠ざける原因になる」とも指摘している。



動画の締めでは「人の不機嫌に過度に反応して媚びを売りがちだと、逆に大切な人からも距離を取られてしまう。人の課題にドライに線引きすることが自分を守るコツ」と結び、「人間関係にまつわるアドバイスをチャンネルで発信しているので、ぜひほかの動画もチェックしてください」と視聴者へ呼びかけた。