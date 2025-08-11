夫婦YouTuber「中学生になる娘」公表 「釣りタイトルwwって思ってたら…」→「ボロ泣き」大反響 元はなおでんがん「はなお」の妻の過去
夫婦YouTube「ひらさわけ」はなおとみさが10日、「中学生になる娘」の存在を公表。その経緯に感動の声が寄せられている。
【動画】はなおとみさには中学生になる娘がいます
はなおは、元「はなおでんがん」のメンバー。みさと結婚し、現在は「ひらさわけ」などを展開している。
みさは自身のXで「実は私たち夫婦はなおとみさには中学生になる娘がいます。今まで伝えることができておらず驚かせてしまったら申し訳ありません」と報告。
YouTube動画には夫婦で登場し、みさが経緯を説明。大学生の頃、交際相手と
「避妊をした上で本当に奇跡に近い確率で子どもを授かりまして」と明かした。さらに「（相手は）私ではない方に心うつりしてしまって」と言い、はなおは「許せないね」とやさしく声をかけた。
「シングルマザー学生」として勉強に励み、東京の企業で働いた時期もあったという。その後、親子で暮らすなかで、娘が「私もYouTuberになりたい」と言い出したことから、みさが「おかあちゃん、YouTubeについて学んでくるわ」と、はなおらに出会ったという。
そして、このタイミング公表に至った理由を説明。動画の最後はフォト―ムービーで、みさの心境がつづられた。
ファンからは「とんでもない釣りタイトルwwって思ってたら…」「こういうので釣りじゃなかったパターンは初めて見た…」「ボロ泣きしました」「秘密にしていたのも、今回公表したのも、理由はただ一つ、娘さんを守るため」「はなおの漢気、カッコいいし、憧れる」など、多数の声が寄せられている。
