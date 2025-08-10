この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラーで作家のRyotaさんが、『【具体例】心の傷つきやすい人ほど注意したい人7選／会う度に消耗していませんか？』と題した新動画を公開。感受性が強い、またはいわゆるHSP（Highly Sensitive Person）に当てはまりやすい「傷つきやすい人」に向けて、注意すべき人間関係のタイプや対処法を具体的に語った。



冒頭でRyotaさんは「傷つきやすい人っていうのは、感受性が強かったり、敏感性を持っている方、HSPさんとかも、割と該当する人多い」と説明。「そういう方ほど、特に攻撃的な人とか、注意しなきゃいけないタイプっているんですね」と述べ、本編では“受動的な攻撃をする人”“理由なく無視をする人”“生々しい表現をする人”など、7タイプの具体例を挙げて注意点を深掘りした。



例えば受動的な攻撃については「分かりづらい攻撃なんですね。被害者的に振る舞い、『私がこんなに傷ついた』と周囲に訴えることで、無自覚に相手を追い詰めるケースもある」と警鐘。理由もなく無視をされる行為についても「人が最も傷つく行動って言われてる」とし、精神的に追い詰められることや、“ガスライティング”にも繋がる危険性を指摘した。



さらに「生々しい表現をされたり、噂話ばかり伝えてくる」「あなたの価値を切り下げてくる」「操作的に支配しようとする」「幼児性が強く共感力に欠ける」といったタイプの傾向と、その具体事例を次々に紹介。「こういうタイプの人は、あなたが順調なことをやめさせるような否定もしてくるし、その要求に応えなかった瞬間に価値を下げる発言をしてくる」とも明かし、「要求が多い人ほど危険」と繰り返し強調した。



「良好な人は要求が少ないんですけど、自分に課題がある人は、こちらに問題がなくても何かしらの要求をどんどん持ってくる」と見抜くポイントも伝授。人間関係を築く上では「冷静に人を観察して、その相手の周りの人間関係についても聞いてみることが大切」とアドバイスしている。



Ryotaさんは動画の締めで「傷つきやすい人には、早い段階で距離を取ることが必要です」と呼びかけ、「ココヨワチャンネルでは主に人間関係にまつわるアドバイスを毎日発信しています」と今後の情報提供にも意欲を見せた。