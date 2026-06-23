■エネルギー協力強化で合意したロシアとASEANロシアとASEAN（東南アジア諸国連合）諸国が接近している。ロシア中部の都市カザンで6月17日から19日の3日間、ロシア・ASEAN首脳会議が開催され、エネルギー分野での協力、ならびにデジタル経済や金融分野での連携の強化を謳う「カザン宣言」が採択された。その背景には石油やガスを巡る双方の利害の一致があるようだ。写真＝EPA／MIKHAIL METZEL／SPUTNIK／KREMLIN POOL／時事通信フ