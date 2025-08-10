冷え・むくみ・PMSに効く！癒やしの柑橘アロマで血流アップ【眠れなくなるほど面白い 図解 冷えと乾燥の話】

癒やしの香りで血がめぐる柑橘系のアロマで血行促進！

香り成分のリモネンでリフレッシュ

さまざまな冷え対策を紹介しましたが、冷えの症状をやわらげる「アロマオイル」の効果も知っておくと便利です。アロマオイルとは、植物から抽出した香り成分でつくった精油のこと。成分が鼻の粘膜から体内に入り、直接脳に働きかけることで作用します。特に嗅覚は、五感の中でも最もダイレクトに脳を刺激するので効果的。精油は、１００％天然ものを選んで使用してください。

アロマオイルの香りは多種多様ですが、なかでも冷えや乾燥に効果的なのが柑橘系。レモンなどの柑橘類には「リモネン」と呼ばれる香り成分が含まれています。柑橘の爽やかな香りの元となる成分で、交感神経を刺激して爽快な気分にしてくれます。集中力や記憶力が向上し、眠気が覚めて活動量が上がるため代謝もアップ。さらにリモネンには血管を拡張して、血行を促す作用も。

女性の場合は、より冷えやすくなる生理前などにも有効です。柑橘の香りがＰＭＳ（月経前症候群）のつらい症状をやわらげ、同時にイライラや気分の落ち込みを解消してくれます。

ちなみに、レモンやみかんの果皮に含まれるポリフェノールの一種「ヘスペリジン」もむくみをとり、血流を改善する作用があります。ただし、ヘスペリジンは香り成分ではないので、レモンなどをスライスしてハチミツ漬けやマリネにして皮ごと食べるようにしましょう。

柑橘系に含まれるリモネンが血流を促す

リモネンのすごいパワー

オレンジ、レモンなどの柑橘系に含まれ、「交感神経を活発にする」「老化の進行を抑える」「血行をよくして冷えを改善する」「PMSの症状をやわらげる」などの効果が期待できます。

生薬として有名な陳皮は、熟したみかんやオレンジの皮を乾燥させたもの。毛細血管を広げ、血行を促進して冷え性や肩こりに効果があるといわれている。

おすすめの柑橘系アロマ

オレンジスイート 気分をリラックスさせ、緊張をほぐしてくれる心地よい香り。どんよりと重い気持ちやだるさを吹き飛ばしてくれるパワーがある。 ベルガモット ストレスから心身を解放してくれる爽やかで、甘い香り。前向きな気持ちにさせてくれることから「自然から得られる抗うつ剤」といわれている。

レモン 頭がぼんやりするときや、興奮して混乱するときに思考をすっきりさせて冷静さを取り戻してくれる香り。気分転換にぴったり。 グレープフルーツ 爽やかな香りが気分をリフレッシュさせ、集中力も高めてくれる。リンパの流れをよくし、むくみを解消してくれる効果も。

マンダリン

フローラルで甘い香りが子どもにも人気。うつ気味になった心を明るくし、前向きにしてくれる香り。減退した食欲も改善。

※ 精油にはさまざまな使い方がありますが、ここでは吸入して使用する場合を想定しています。

※ 妊娠中の方やお子様は、お湯に垂らす芳香浴で楽しむのがおすすめです。

※ 柑橘系のアロマは「光毒性」があるので肌に直接つけないようにしてください。

