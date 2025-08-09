ÀéÍÕ¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹ÃÆ¤ÇÀ©¤¹!! ¿·¥¯¥é¥Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÌ¾È¯É½¤ÎÂçµÜ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç´°ÉõÉé¤±
[8.9 J2Âè25Àá ÂçµÜ 0-1 ÀéÍÕ NACK]
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ï9Æü¡¢Âè25Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¤ÏRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬ÂÐÀï¡£ÀéÍÕ¤¬¸åÈ¾2Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿FW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Á°ÀáÉÙ»³Àï(¡û2-0)¤Ç8»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿4°Ì¤ÎÂçµÜ¤ÏÆ±»î¹ç¤«¤éÀèÈ¯1¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢MFÆ£°æ°ì»Ö¤é¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£°ìÊý¡¢2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÀéÍÕ¤ÏÁ°Àá¤¤¤ï¤Àï(¢¤2-2)¤«¤éÀèÈ¯4¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¢MF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢MFÅÄ¸ýÂÙ»Î¡¢DFÆü¹âÂç¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1¡£¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤â¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ç¡¢³«»Ï46ÉÃ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÀéÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿MF¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW¿¹³¤ÅÏ¤¬È¿±þ¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢GK³Þ¸¶¹·»Ë¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ËÀèÎ©¤Á¿·¥¯¥é¥Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÌ¾¤¬¡Ö¥Ö¥ë¥ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçµÜ¤Ï6Ê¬¡¢PA³°¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿MFÀôÉ¢Ü¿¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£Àª¤¤ÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£34Ê¬¤Ë¤ÏÂçµÜ¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¹¥µ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¬¡¢PAÆâ¤«¤éÊü¤Ã¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¹¥È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿GK¥Û¥»¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡0-0¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂçµÜ¤ÏFW¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢2Ê¬¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÅÄ¸ý¤¬Á÷¤Ã¤¿±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Î¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿ÀéÍÕ¤Ï11Ê¬¡¢¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤¬PA³°¤«¤éÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¤¬¡¢³Þ¸¶¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÂçµÜ¤Ï12Ê¬¡¢FW¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤ÈMFÄÅµ×°æ¾¢³¤¤òÅêÆþ¤·¤Æ¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÂçµÜ¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢45+6Ê¬¤ÎFW¿ùËÜ·òÍ¦¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬ÁË¤à¤Ê¤É¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿ÀéÍÕ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤º¡£Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
