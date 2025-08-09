プレミア昇格の原動力だった日本代表MFがまさかのバックアッパー降格危機で物議！「昨季のベスト。彼がポジションを手にすべきだ」「PSMも良かった」

プレミア昇格の原動力だった日本代表MFがまさかのバックアッパー降格危機で物議！「昨季のベスト。彼がポジションを手にすべきだ」「PSMも良かった」