全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のカフェ 『雨音（あまね）茶寮』です。

季節に合わせた和と洋の甘味でほっとひと息

築70年以上という古民家に雲のようなフォルムの白い暖簾が映えるかわいらしい店構え。「丸い気持ちで過ごしてほしいという気持ちを込めて、棚やカウンターなど角を丸くしてるんです」と話す、オーナーの那須野浩美さん。ほっこりとした雰囲気の中で味わえるおやつは、和菓子と洋菓子のふたつのセット。和菓子は那須野さんが今まで食べたお気に入りからセレクトされ、「ちょっとしょっぱいものも欲しくなるでしょ」と、ミニおばんざいが付いているのも心憎い。

フルーツ豆かんてん 900円（ミニおばんざい付き）、緑茶 750円

『雨音（あまね）茶寮』（手前）フルーツ豆かんてん900円（ミニおばんざい付き） この日のフルーツはイチゴとモロッコオレンジ （奥）緑茶750円

豆かんは那須野さんが太鼓判を押す老舗から仕入れていて、絶妙な硬さの食感は納得のおいしさ。「季節に合わせてころころ変わって、2〜3品を少しずつ組み合わせるときも。その時々の出合いを楽しんでもらえたら」と話す。洋菓子はパティシエの手作りで、チョコレートやバタークリームを重ねた季節のオペラはファンの多いケーキ。やわらかな味わいの丸子紅茶と相性もぴったりだ。

『雨音（あまね）茶寮』

『雨音（あまね）茶寮』

［店名］『雨音（あまね）茶寮』

［住所］東京都文京区千駄木2-44-19

［電話］03-6876-8402

［営業時間］11時〜18時（17時LO）

［休日］火・水

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、和菓子の盛り合わせの画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「谷根千ぶらり週末散歩スポット5選 参道カフェや老舗のせんべい屋に寄りながら」では、谷根千で散歩するときにぴったりなスポットを紹介します。